Odisha News: गंजाम में दर्दनाक सड़क हादसा, नशे में धुत ट्रक चालक ने ली जान, घर और दुकानों में मचाई तबाही

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के गंजाम ज़िले में शुक्रवार की सुबह एक भयावह सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। यह हादसा धराकोट थाना क्षेत्र के धौगाँव में तब हुआ जब एक ट्रक चालक,कथित तौर पर जो नशे की हालत में था, बेकाबू होकर वाहन चला रहा था। ट्रक ने सबसे पहले सड़क किनारे जा रहे एक व्यक्ति को कुचल डाला और इसके बाद लगभग 700 मीटर आगे बढ़ते हुए एक दुकान और पास के मकान से जा टकराया।

मौके पर ही दम तोड़ दिया

जानकारी के मुताबिक, सुबह धौगाँव के बसंत परिडा घर से बाहर शौच के लिए जा रहे थे। तभी अचानक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीड़ित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बसंत परिडा के रूप में हुई है जो धौगाँव के रहने वाले थे।लेकिन हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधा एक दुकान से जा भिड़ा। इसके बाद वह पास के एक मकान में घुस गया। टक्कर से घर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वहाँ खड़ी एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल भी पूरी तरह चकनाचूर हो गईं।

मौजूद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया

हादसे के बाद चालक भागने की फिराक में था, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुँची और आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में चालक ने खुद कबूल किया कि उसने अधिक मात्रा में भांग ( एक नशीली पदार्थ है ) पिया था। नशे की हालत में उसका वाहन से संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण यह भयावह हादसा हुआ। गंजाम जिले में लगातार हो रही इन सड़क दुर्घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कदम कब उठाए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जाँच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।

