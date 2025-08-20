Odisha News: जहरीले कोबरा सांप के साथ रातभर सोता रहा शख्स, सुबह उठा तो बोला “जान बची तो लाखों पाए”

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: अनजाने में ज़हरीले सांप के साथ पूरी रात एक ही बिस्तर पर सोया शख्स,सुबह उठा तो यकीन नहीं कर सका कि जीवित है, बोला “जान बची तो लाखों पाए” ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अनजाने में पूरी रात अपनी मच्छरदानी के भीतर ज़हरीले सांप के साथ गुज़ारी। जानकारी के मुताबिक, यह शख्स रोज़ की तरह रात को सोने गया और मच्छरदानी लगा ली। लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी मच्छरदानी के भीतर एक खतरनाक कोबरा भी मौजूद है।

सांप कुंडली मारे बैठा

सांप चुपचाप कोने में कुंडली मारे बैठा रहा, जबकि ब्यक्ति गहरी नींद में सोता रहा। सुबह जैसे ही नींद खुली और नज़र बिस्तर के एक कोने पर पड़ी, तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि लगभग पांच फीट लंबा कोबरा उसी मच्छरदानी में मौजूद है। यह दृश्य देखते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच गया और लोग तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगे। घबराए परिवार वालों ने तुरंत स्नेक हेल्पलाइन से संपर्क किया। थोड़ी ही देर में प्रशिक्षित सांप पकड़ने वाला मौके पर पहुंचा। उसने सावधानीपूर्वक मच्छरदानी हटाई और सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। इसके बाद कोबरा को पास के जंगल में छोड़ दिया गया, ताकि वह प्राकृतिक आवास में लौट सके।

Odisha News: जब परीक्षा में आई नींद और गुरुजी बने अलार्म, गुरुजी का पढ़ाने का अनोखा अंदाज़, तस्वीर वायरल

विशेषज्ञों ने दी अहम जानकारी

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण ज़मीन पर नमी और कीचड़ बढ़ गया है। ऐसे हालात में सांप और दूसरे सरीसृप अक्सर सूखी और गर्म जगह की तलाश में इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर लेते हैं। यही वजह है कि बरसात के मौसम में ग्रामीण इलाकों में इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। गनीमत यह रही कि पूरी रात सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर ज़रा सी भी हलचल होती, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। घटना के बाद से परिवार के लोग डरे हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सांप को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वाकया सभी के लिए चेतावनी है। बारिश के मौसम में घरों के आसपास साफ-सफाई और सतर्कता बेहद ज़रूरी है। मच्छरदानी, बिस्तर और कोनों की जांच कर लेना चाहिए ताकि इस तरह की खतरनाक घटनाओं से बचा जा सके।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हमले की कोशिश, मचा हड़कंप