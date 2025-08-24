Koraput, Odisha News: डुडुमा झरने में वीडियो शूट के दौरान फंसा यूट्यूबर, कुछ समय बाद पानी में बह गया

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के कोरापुट ज़िले के माचकुंड क्षेत्र स्थित डुडुमा जलप्रपात पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 22 वर्षीय यूट्यूबर सागर टुडू, जो मूल रूप से ब्रह्मपुर का रहने वाला है, तेज़ बाढ़ के पानी में फॅस गया, पानी का बहाव इतना था कि इसको बहा ले गया,अब तक नहीं मिल पाया है पता।

दोस्त के साथ गया था ड्रोन कैमरे से वीडियो शूट करने

जानकारी के मुताबिक, सागर अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ डुडुमा झरने पर ड्रोन कैमरे से वीडियो शूट करने गया था। दोनों जलप्रपात के ऊपरी हिस्से में शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक माचकुंड जलविद्युत परियोजना के जलाशय से पानी नीचे के ओर आ ने लगा। इससे पहले लगातार बारिश के कारण लांमतपुट क्षेत्र में जलस्तर काफी बढ़ गया था। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने दोपहर में लगभग 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। बाद में, चेतावनी के लिए तीन बार सायरन बजाकर गेट नंबर 7 से लगभग 1,500 क्यूसेक और पानी छोड़ा गया। जैसे ही पानी का बहाव तेज़ हुआ, आसपास मौजूद ग्रामीण और मछुआरे तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए।

लांमतपुट अग्निशमन केंद्र और माचकुंड थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची

इसी दौरान सागर पानी की बहती धारा के बीच फंस गया और तेज़ बहाव में बहकर लापता हो गया। मौके पर मौजूद उसके दोस्त अभिजीत और अन्य लोग किसी तरह सुरक्षित निकलने में सफल रहे। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को संभलने का समय ही नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही लांमतपुट अग्निशमन केंद्र और माचकुंड थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। गोताखोर और बचावकर्मी लगातार खोजबीन में लगे हुए हैं।

स्थानीय लोगों में डर का माहौल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बरसात के मौसम में डुडुमा झरना और अधिक खतरनाक हो जाता है। ऐसे समय में पर्यटकों और युवाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि पर्यटक स्थलों पर चेतावनी बोर्ड और पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम किए जाएं। यूट्यूबर सागर टुडू के घर में घटना की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। सागर सोशल मीडिया पर सक्रिय था और अक्सर प्राकृतिक स्थलों पर वीडियो बनाकर साझा करता था। फिलहाल परिवार और दोस्त उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

