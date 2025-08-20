Home > देश > Odisha News: बालेश्वर में कंप्यूटर क्लास से लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Odisha News: ओडिशा के बालेश्वर जिले से महिलाओं की सुरक्षा को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सिमुलिया थाना क्षेत्र के जामुझाड़ी इलाके में एक 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म आरोप है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 20, 2025 11:21:10 IST

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के बालेश्वर जिले से महिलाओं की सुरक्षा को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। सिमुलिया थाना क्षेत्र के जामुझाड़ी इलाके में एक 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म आरोप है। पीड़िता रविवार शाम कंप्यूटर क्लास से लौट रही थी, तभी यह वारदात घटी।

ओढ़नी को बाइक से बांधकर घसीटने की कोशिश

जानकारी के अनुसार, रास्ते में आरोपी युवक अविनाश पात्रा ने युवती को जबरन रोका और सुनसान इलाके की ओर ले गया। बताया जा रहा है कि वह उसे एक खाली घर में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। आरोप है, कि इस दौरान उसने युवती के साथ अशोभनीय हरकतें कीं और जब उसने विरोध किया तो धमकाने लगा। स्थिति और भयावह तब हुई जब आरोपी ने उसकी ओढ़नी को बाइक से बांधकर घसीटने की कोशिश की।

युवती को राजमार्ग-16 के किनारे फेंककर आरोपी फरार

हैरानी की बात है, कि इस अत्याचार के दौरान युवती बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के किनारे फेंककर फरार हो गया। राहगीरों ने छात्रा को अचेत अवस्था में पाया और तत्काल सिमुलिया सरकारी अस्पताल ले जाया गया। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR संख्या 394/25 दर्ज की। जांच शुरू होते ही आरोपी की तलाश तेज हुई और पुलिस ने गौड़ादिया गांव निवासी अविनाश पात्रा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी सामने आ सके।

आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता को हर संभव सहयोग मिलेगा

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक पद्मलोचन पांडा पीड़िता और उसके परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेटी की मां न्याय चाहती हैं और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़िता को हर संभव सहयोग मिलेगा और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर राज्य में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के वर्षों में बढ़ती यौन हिंसा की घटनाओं ने समाज में असुरक्षा का माहौल बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और सख्त सजा ही अपराधियों के हौसले पस्त कर सकती है।

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की ज़रूरत

ग्रामीणों का भी मानना है कि समाज को जागरूक करने के साथ-साथ पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि बेटियां सुरक्षित माहौल में शिक्षा हासिल कर सकें और स्वतंत्र रूप से घर से बाहर निकल सकें। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पीड़िता का इलाज जारी है। परिवार और स्थानीय लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है।

