Odisha News: ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में अलर्ट जारी

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले 24 घंटों में और सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ओडिशा से गुजरेगा, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। उत्तर आंतरिक ओडिशा के क्योंझर जिले में अत्यधिक भारी वर्षा हुई है, जबकि बालासोर, कालाहांडी, खोरधा, भद्रक और गंजाम में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा वर्षा (से.मी. में) हताडीही (क्योंझर) में 23, बालासोर में 13 और घासिपुरा में 13 से.मी. दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं।

* रेड अलर्ट: झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिलों में कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा और 40 किमी/घंटा तक की तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।

* ऑरेंज अलर्ट: पुरी, खोरधा, क्योंझर, ढेंकानाल, कटक, नबरंगपुर और अंगुल जिलों में भारी बारिश की चेतावनी।

* येलो अलर्ट: बोलांगीर, मयूरभंज, बारगढ़, मालकानगिरी, कालाहांडी समेत अन्य जिलों में तेज बारिश और गरज-चमक के साथ हवाओं की संभावना।

लोगों से अपील की गई है

मौसम विभाग ने बताया कि तेज बारिश और हवाओं के कारण फसलों, पेड़ों, कमजोर ढांचों और बिजली लाइनों को नुकसान हो सकता है। साथ ही, शहरी इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बिजली गिरने की आशंका वाले समय में पेड़ों के नीचे या खुले स्थानों पर खड़े न रहने की अपील की गई है।