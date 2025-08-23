Odisha News: चलती कार पर स्टंट करना पड़ा भारी, 10,000 का कटा चालान

ओड़िशा की अक्षय महाराणा की रिपोर्ट: नेशनल हाइवे पर चलती कार में स्टंट करना काफी महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए ₹10,000 का चालान काटा है।

कटक से भुवनेश्वर की ओर जा रही थी कार

यह घटना ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर के बीच की है। जानकारी के मुताबिक, एक काले रंग की brezza गाड़ी जिसका नंबर OD05CA0287 है, कटक से भुवनेश्वर की ओर जा रही थी। रास्ते में पलासुनी ओवरब्रिज पर गाड़ी में सवार युवक चलती कार की खिड़की के ऊपर बैठकर खतरनाक स्टंट कर रहे थे ।

अन्य वाहनों और लोगों के लिए बना खतरा

वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक कार के अंदर बैठने के बजाय, दरवाजे से आधा शरीर बाहर निकालकर स्टंट कर रहे हैं, मानो वो कोई फिल्मी सीन दोहरा रहे हों। इस दौरान वह सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों और लोगों के लिए खतरा बन चुके थे।इस घटना को देखते हुए बस और रोड पे चल रहे आम जनता ने पुलिस को ये जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस सचेत हुई और इस युवक पर कार्रवाई की गयी।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ी की पहचान की

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब लोगों ने इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत की आलोचना की और ट्रैफिक पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वीडियो की जांच करने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ी की पहचान की और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ चालान जारी किया।

सड़कें स्टंट करने की जगह नहीं हैं

गाड़ी नंबर OD05CA0287 के मालिक पर 10,000 रुपए का चालान काटा गया है। यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने, सड़क पर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने और बिना अनुमति स्टंट करने के लिए लगाया गया है। सड़कें स्टंट करने की जगह नहीं हैं। इस तरह की हरकतें सिर्फ खुद की ही नहीं, दूसरों की जान को भी खतरे में डालती हैं। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना और सुरक्षित ड्राइव करना बेहद जरूरी है ।

