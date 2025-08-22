Home > देश > Odisha News: नदी पार कर रहा था ट्रैक्टर,अचानक बढ़ गया बहाव, फंस गया  ट्रैक्टर

Odisha News: नदी पार कर रहा था ट्रैक्टर,अचानक बढ़ गया बहाव, फंस गया  ट्रैक्टर

तेज बहाव के कारण कार्य आसान नहीं था, ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि खेती के दिनों में किसानों के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता या पुल की व्यवस्था की जाए

Published By: Ratna Pathak
Published: August 22, 2025 14:12:20 IST

गजपति,ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट: ओड़िशा के गजपति जिले के राजखमा गांव में गुरुवार को एक अजीबोगरीब घटना घटी, जब खेत की ओर जा रहा एक ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव में बीच में ही फंस गया। ट्रैक्टर मालिक मनमोहन पात्रा अपने खेत की जुताई करने के लिए नदी पार कर रहे थे, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वाहन बीच में ही अटक गया और आगे-पीछे नहीं हो सका।गजपति जिले में नदी के बीच फंसा ट्रैक्टर, किसानों की बढ़ी मुश्किलें

नदी का जलस्तर और प्रवाह अधिक होने से किसानों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है

स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के कई किसानों की जमीन नदी के उस पार है। हर बार खेती के मौसम में उन्हें इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इस बार नदी का जलस्तर और प्रवाह अधिक होने से किसानों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक्टर के बीच धारा में फंस जाने के बाद अन्य किसान भी अपने खेतों तक जाने से हिचकिचा रहे हैं।

किसानों के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता

ग्रामीणों ने घंटों तक मशक्कत कर ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश की। कई लोग रस्सियों और अन्य साधनों का सहारा लेकर पानी में उतरे, लेकिन तेज बहाव के कारण कार्य आसान नहीं था। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वाहन को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। हालांकि इस दौरान खेतों तक पहुंचने में देरी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। खेती का सीजन होने के कारण समय पर खेत तक न पहुंच पाना गांव के किसानों के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। कई किसानों का कहना है कि अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो बोआई और अन्य कार्य प्रभावित होंगे और फसल की पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा।

किसानों के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता या पुल की व्यवस्था की जाए

इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण एकजुट होकर बीच नदी में फंसे ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। किसी के चेहरे पर थकान झलक रही थी, तो किसी की आंखों में उम्मीद कि वाहन जल्द बाहर आए और खेती का काम दोबारा शुरू हो सके।अब ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि खेती के दिनों में किसानों के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता या पुल की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें इस तरह की समस्याओं से बार-बार न गुजरना पड़े।

Tags: farmers over growing problem
