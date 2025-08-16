Odisha News: कोरापुट में मशाल जुलूस के दौरान कांग्रेस विधायक पर हमला, मामला दर्ज

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोरापुट जिले में आयोजित कांग्रेस की मशाल रैली के दौरान अप्रत्याशित तनाव पैदा हो गया। 14 अगस्त की रात को जयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक तराप्रसाद बहिनिपति पर भीड़ के बीच अचानक हमला हो गया। जानकारी के अनुसार, यह मशाल जुलूस जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाला गया था, जो गुंडीचा मंदिर से शुरू होकर मुख्य बस स्टैंड चौक पर समाप्त हुआ। रैली में कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम समेत कई स्थानीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब जुलूस बस स्टैंड क्षेत्र में पहुँचा, उसी समय कृष्ण चंद्र कुलदीप नामक युवक, जो वहां कुली का काम करता है, अचानक आगे आया और विधायक बहिनिपति पर हमला कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कार्यकर्ताओं और पुलिस ने तुरंत आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया।

अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुईं

इसके बाद घटना को लेकर थाने में अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुईं। विधायक के निजी सुरक्षा अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने बहिनिपति को थप्पड़ मारा, अपशब्द कहे और यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ आरोपी कृष्ण चंद्र कुलदीप ने भी पलटकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि विधायक और उनके परिवारजन लंबे समय से उसे परेशान कर रहे हैं और उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया और फिर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

आरोपी कुलदीप ने मीडिया से क्या कहा?

वर्तमान में मामला कोरापुट टाउन पुलिस के पास जांचाधीन है। अब तक न तो विधायक बहिनिपति और न ही आरोपी कुलदीप ने मीडिया के सामने कोई बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।इस पूरे घटनाक्रम ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राजनीतिक माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक परंपरा के लिए चिंता का विषय हैं और प्रशासन को शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।

