Odisha News: भुवनेश्वर के लिंगराज रेलवे स्टेशन के पास मिला शव,आत्महत्या करने की आशंका

भुवनेश्वर से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha: राजधानी भुवनेश्वर में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। लिंगराज रेलवे स्टेशन से सटे पलासपल्ली क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान संदेश दास के रूप में की गई है, जो मशहूर बाइक व ट्रैवल व्लॉगर के छोटे भाई बताए जा रहे हैं।

रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला शव

घटना स्थल पर संदेश का शव रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला, जबकि थोड़ी दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली। इस स्थिति ने स्थानीय लोगों और पुलिस दोनों को संदेह में डाल दिया कि कहीं उन्होंने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान तो नहीं दी। जानकारी के मुताबिक घटना से कुछ ही देर पहले युवक अपने मोबाइल फोन पर किसी से तेज आवाज़ में बातचीत कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी विवाद या बहस में उलझा हुआ था।

भुबनेश्वर रेलवे पुलिस मौके पर पहुँची

सूचना मिलते ही भुबनेश्वर रेलवे पुलिस मौके पर पहुँची और घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कैपिटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतक की बाइक भी ज़ब्त कर ली है।पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) खंगाली जा रही है। अंतिम समय में उसने किससे बातचीत की थी, यह जानकारी जांच के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

संभावनाओं को भी खारिज नहीं कर रही

हालांकि प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस अन्य संभावनाओं को भी खारिज नहीं कर रही है। परिवारजन और नज़दीकी लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि संदेश के मानसिक हालात और बीते कुछ दिनों की परिस्थितियों का अंदाज़ा लगाया जा सके।जानकारी के मुताबिक, संदेश पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। अचानक हुई उनकी मौत ने परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया पर मौजूद फॉलोअर्स को गहरा सदमा पहुँचाया है।

लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की और परिवार को हिम्मत देने वाले पोस्ट साझा किए। वहीं पुलिस से मामले की गहन जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग हो रही है।फिलहाल पुलिस ने इस घटना को अस्वाभाविक मृत्यु (यूडी केस) के रूप में दर्ज कर लिया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड सामने आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी।यह घटना अचानक हुई त्रासदियों की याद दिलाती है, जो परिवार और समाज दोनों को झकझोर कर रख देती हैं।

