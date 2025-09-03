Home > देश > Odisha News: खोरधा में 11.55 करोड़ की ज्वेलरी लूट का बड़ा खुलासा, तीन गिरफ्तार, हथियार और नकदी बरामद

यह लूटपाट 24 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे खोरधा के जंनकिया थाना क्षेत्र के सरापारी गांव में हुई थी। जानकारी के मुताबिक, लगभग 10 हथियारबंद बदमाश चार मोटरसाइकिलों पर सवार होकर स्थानीय साई सोनू अलंकार ज्वेलरी दुकान पर पहुंचे।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 3, 2025 14:52:33 IST

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट,Odisha News: ओडिशा के खोरधा ज़िले में हुई बहुचर्चित ज्वेलरी लूट मामले का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी, नकदी और हथियार बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी के माल को खरीदने के आरोप में एक और व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से करीब 1 किलो सोने के गहने, 2.3 किलो चांदी, लगभग ₹9.45 लाख नकद, एक देशी बंदूक, जिंदा कारतूस और एक तेज धार वाला हथियार जब्त किया है। इन बरामदियों से यह साफ हो गया है कि आरोपी लंबे समय से संगठित तरीके से अपराध कर रहे थे।

पुलिस ने जिन तीन लोगों को पकड़ा है

* लकी बिस्वजीत पटनायक (22 वर्ष), कटक निवासी
* बुलु उर्फ अशोक सेनापति (32 वर्ष), नयागढ़ निवासी
* चंदन नायक (25 वर्ष), खोरधा निवासी

यह लूटपाट 24 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे खोरधा के जंनकिया थाना क्षेत्र के सरापारी गांव में हुई थी। जानकारी के मुताबिक, लगभग 10 हथियारबंद बदमाश चार मोटरसाइकिलों पर सवार होकर स्थानीय साई सोनू अलंकार ज्वेलरी दुकान पर पहुंचे। उनके पास पिस्तौल, धारदार हथियार और अन्य घातक हथियार मौजूद था। बदमाशों ने दुकानदार और कर्मचारियों को धमकाकर करीब 11.5 किलो सोना और 5 किलो चांदी लूट ली। पूरी वारदात महज कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई और लुटेरे भाग निकले।

पूरे इलाके में दहशत का माहौल

वारदात के दौरान रंजीत प्रधान नामक एक स्थानीय युवक ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों को रोकने की कोशिश की। लेकिन अपराधियों ने उस पर पहले तलवार से हमला किया और फिर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। पुलिस जांच से पता चला है कि इस गिरोह में लगभग 10 लोग शामिल थे। जिनमें से 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने खोरधा, कटक, नयागढ़ और पुरी ज़िलों में छापेमारी तेज कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। खोरधा पुलिस के लिए यह कार्रवाई एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। क्योंकि इस घटना ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था। स्थानीय लोग भी अब राहत की सांस ले रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं कि पुलिस जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी।

