Home > देश > Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा

Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा

शिक्षक और स्टाफ़ ने बिना पूरी तरह जांच किए स्कूल को बाहर से ताला जड़ दिया, घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया

Published By: Ratna Pathak
Published: August 23, 2025 13:32:52 IST

Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा

अक्षय महाराणा की ओडिशा से रिपोर्ट:  ओडिशा के क्योंझर ज़िले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सरकारी स्कूलों की सुरक्षा और ज़िम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बांसपाल ब्लॉक के अंजर गांव के प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ दूसरी कक्षा की एक बच्ची छुट्टी के बाद गलती से स्कूल में ही छूट गई और पूरी रात अंदर बंद रही।

Russia top companies: किन बड़ी कंपनियों के दम पर अमेरिका से मुकाबला कर रहा भारत का जिगरी यार?

रातभर तलाश के बावजूद बच्ची का कोई पता नहीं चला

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे घर लौट गए, लेकिन यह छात्रा किसी कारणवश कक्षाओं में ही रह गई। शिक्षक और स्टाफ़ ने बिना पूरी तरह जांच किए स्कूल को बाहर से ताला जड़ दिया। मासूम के परिजन देर शाम तक जब उसे ढूंढते रहे और घर न लौटने पर चिंतित हो उठे। रातभर तलाश के बावजूद बच्ची का कोई पता नहीं चला।उधर, स्कूल परिसर में फंसी बच्ची ने जब खुद को अकेला और बंद पाया तो बाहर निकलने की कोशिश की। उसने खिड़की की लोहे की सलाखों के बीच से निकलने का प्रयास किया। उसका शरीर किसी तरह बाहर सरक गया, लेकिन सिर फंस गया। इस संघर्ष में बच्ची घायल हो गई और पूरी रात दर्द व डर से तड़पती रही।

नन्ही बच्ची के साथ शैतानी गुड़िया का खेल… खेलते खेलते भाग खड़ी हुई लड़की, Video देख आपके भी उड़ जाएंगे होश

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया

अगली सुबह गांववालों ने बच्ची को खिड़की में फंसा देखा और तुरंत प्रशासन को खबर दी। राहत दल मौके पर पहुँचा और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बच्ची की हालत देखकर हर कोई व्यथित हो उठा। घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर है।

INDIAN CRICKET TEAM: ये कैसी पनौती, जिसे भी कंपनी ने किया टीम इंडिया स्पॉन्सर, शुरू हो गए उसके बुरे दिन

दोषियों पर सख्त कार्रवाई की माँग

इस लापरवाही के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि यदि शिक्षकों ने ज़िम्मेदारी से जाँच की होती, तो यह घटना कभी नहीं घटती। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की माँग की है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और भरोसा दिलाया है कि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।यह घटना न केवल एक बच्ची की जान के लिए खतरा बनी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजगता कितनी ज़रूरी है।

‘हर कदम पर चौंकन्ना रहना पड़ता था ताकि’… करिश्मा कपूर ने खोले राज! बताया Govinda संग काम करने पर क्या होता था

Tags: odisha viral newssafety and responsibility of Odisha government schools
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा
Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा
Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा
Odisha News: क्योंझर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने, रातभर स्कूल में बंद रही मासूम छात्रा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?