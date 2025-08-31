Odisha News: भुवनेश्वर में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1396 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ी जांच में छापेमारी

अक्षय महाराणा की ओड़िशा से रिपोर्ट, Odisha : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में खनन कारोबारी शक्ति रंजन दाश से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान ईडी ने दाश के आवास और उनकी कंपनियों अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (AMPL) तथा अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (ARPL) के दफ्तरों में तलाशी ली। यह कदम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत उठाया गया है। मामला हिमाचल प्रदेश स्थित इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (ITCOL) से जुड़े 1396 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है।

ईडी की जांच की शुरुआत

ईडी की जांच की शुरुआत उस समय हुई जब हिमाचल प्रदेश पुलिस की सीआईडी ने आईटीसीओएल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने कुछ सीए और अन्य सहयोगियों की मदद से बैंकों से लिए गए कर्ज को ग़लत तरीके से अन्य जगहों पर मोड़ दिया। वर्ष 2009 से 2013 के बीच आईटीसीओएल ने बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले कंसोर्टियम से कर्ज लिया था। इसके लिए कंपनी ने फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और नकली बिक्री के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

जांच के दौरान आया सामने

पहले भी इस मामले में ईडी ने 310 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी, जिनमें से 289 करोड़ रुपये की संपत्ति अप्रैल 2025 में बैंकों को लौटा दी गई थी। अब जांच के दौरान यह सामने आया है कि आईटीसीओएल और उसकी शेल कंपनियों ने लगभग 59.80 करोड़ रुपये अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड के खातों में ट्रांसफर किए थे। आरोप है कि कंपनी के एमडी शक्ति रंजन दाश ने आईटीसीओएल के प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा के साथ मिलकर इन कर्ज की रकम को ओडिशा में खनन गतिविधियों में लगाया और बाद में इसे वैध दिखाने की कोशिश की।

लॉकर सील कर दिए गए हैं

छापेमारी में ईडी ने 10 लग्जरी गाड़ियां और 3 सुपर बाइक जब्त की हैं, जिनमें पोर्श काएन, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू X7, ऑडी, मिनी कूपर और होंडा गोल्ड विंग जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन वाहनों की अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इसके अलावा, 13 लाख रुपये नकद, करीब 1.12 करोड़ रुपये के जेवरात और कई अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए। साथ ही, दाश से जुड़े दो बैंक लॉकर सील कर दिए गए हैं। जांच एजेंसी अब धन के प्रवाह और इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की बारीकी से जांच कर रही है।

