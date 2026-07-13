Crime News: मामा के यहां शादी में आई थी नाबालिग, 7 लड़कों ने जंगल में ले जाकर दरिंदगी की सारी हद की पार; पीड़िता की आपबीती सुन कांप गई सबकी रूह

Odisha Crime News: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. तलसारा पुलिस स्टेशन एरिया के भांडेगा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस ने अब तक इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पीड़िता मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और तलसारा पुलिस स्टेशन एरिया में ही अपने मामा के घर एक शादी में शामिल होने आई थी.

सात युवकों ने किडनैप करके किया गैंगरेप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना शनिवार देर रात की है. लड़की टॉयलेट जाने के लिए घर से निकली थी. मोटरसाइकिल पर सवार सात युवकों ने उसे जबरन किडनैप कर लिया. आरोपी उसे जबरन पास के जंगल में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया. वारदात को अंजाम देने के बाद, वे उसे गंभीर हालत में छोड़कर मौके से भाग गए.

सात में से छह गिरफ्तार

लड़की किसी तरह हिम्मत जुटाकर घर लौटी. रोते हुए उसने अपने परिवार को अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी. सात में से छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग लड़का भी है. पुलिस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच कर रही है ताकि सभी जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके.

पीड़िता का चल रहा है इलाज

पुलिस ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के सेक्शन 137(2) और 70(2) के तहत केस दर्ज किया है. बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट का सेक्शन 6 भी लगाया गया है. नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. घटना के बाद, पीड़ित को तुरंत मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. अच्छी बात यह है कि मेडिकल मदद और इलाज के बाद, पीड़ित अब ठीक हो रही है और उसकी हालत ठीक है.