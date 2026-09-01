ओडिशा के प्रसिद्ध मंदिर की हुंडी से निकला ₹54 लाख कैश, सोना-चांदी और विदेशी मुद्रा; 23 लेनदारों से परेशान भक्त की 7 पन्नों की चिट्ठी ने खींचा ध्यान!

ओडिशा के रायगड़ा स्थित प्रसिद्ध मां माझिघरियाणी मंदिर की हुंडियों (दान पेटियों) को जब कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया, तो अंदर का खजाना देखकर अधिकारियों और पुजारियों के होश उड़ गए. नौ हुंडियों से कुल 54,15,902 रुपये नकद निकले, जिन्हें गिनने के लिए यूनियन बैंक की मुख्य शाखा ले जाया गया. इस गिनती में भारी मात्रा में अलग-अलग नोटों के बंडल मिले, जिसमें 500, 200, 100, 50 और 20 रुपये के नोट शामिल थे. सिर्फ कैश ही नहीं, बल्कि दान पेटी से 64 ग्राम सोना, 1.764 किलो चांदी और यूएस डॉलर, ओमानी रियाल, सऊदी रियाल और यूएई दिरहम जैसी विदेशी मुद्राएं भी बरामद हुईं. मंदिर की इस गिनती में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ करीब 300 महिलाएं भी शामिल रहीं. लेकिन इन सबके बीच, मंदिर की हुंडी से निकली एक 7 पन्नों की इमोशनल चिट्ठी ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. इस खत को पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि इसमें एक बेबस भक्त ने अपने कर्ज और परेशानियों का दर्द बयां करते हुए देवी मां से गुहार लगाई थी.

सात पन्नों की चिट्ठी ने खींचा ध्यान

मंदिर की हुंडी से मिले उस 7 पन्नों के प्रार्थना पत्र ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस खत को लिखने वाले शख्स की पहचान कोरापुट के सुनील खारा के रूप में हुई है, जो 20 अगस्त 2026 की तारीख का है. इस लंबे खत में उसने अपने ऊपर मंडराते वित्तीय संकट, परिवार की चिंताओं और नौकरी की परेशानियों का दर्द खुलकर लिखा है. भक्त ने बताया है कि उस पर 23 अलग-अलग लोगों का भारी कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए उसने मां माझिघरियाणी से चमत्कारिक मदद की गुहार लगाई है. उसने खत में एक अच्छी नौकरी, आमदनी बढ़ाने और अपने घर की बिक्री से जुड़े कागजी कामों को आसानी से पूरा करने का आशीर्वाद मांगा है. साथ ही, अपनी मां और भाई की सलामती की दुआ भी मांगी है.

हुंडियों से सोना, चांदी और नकदी बरामद

हुंडियों से 64 ग्राम सोना और 1.764 किलोग्राम चांदी के आभूषण भी मिले. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर, ओमानी रियाल, सऊदी रियाल और यूएई दिरहम समेत विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा और सिक्के भी दान पेटियों से बरामद हुए.

समर्पण और पुजारियों की प्रतिक्रिया

खत के आखिरी हिस्से में उस बेबस भक्त ने लिखा है कि उसने अपनी सारी चिंताएं और कर्ज देवी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं. मंदिर के पुजारी चंद्रमणि ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने हुंडी में पैसे, सोना और विदेशी मुद्रा तो बहुत देखी थी, लेकिन ऐसा दिल को चीर देने वाला खत पहली बार देखा है, जिसमें किसी ने अपने दर्द को कागज़ पर उतारकर मां से राहत की भीख मांगी है. पुजारी ने उम्मीद जताई कि देवी मां उस भक्त के संकट जरूर दूर करेंगी.

विकास कार्यों में लगेगा दान का पैसा

मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि हुंडियों से निकला यह पूरा पैसा यूनियन बैंक में जमा किया जाएगा. इस दान की राशि का इस्तेमाल मंदिर के विकास, रखरखाव और विभिन्न सामाजिक कल्याण के कामों में किया जाएगा. पिछली बार की गिनती में मंदिर की हुंडी से 1.22 करोड़ रुपये नकद, 32 ग्राम सोना, 1.3 किलो चांदी और यूपीआई स्कैनर के जरिए 3.97 लाख रुपये मिले थे. इस बार भी कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के बीच दान की गिनती का यह पूरा काम पारदर्शिता के साथ पूरा किया गया है.

ये भी पढ़ें:- दिल्ली का सनसनीखेज प्ले स्कूल कांड: 3 साल के मासूम को कुर्सी से बांधकर पीटा, कान के पर्दे फटे… शरीर पर नीले निशान; जुर्म छिपाने के लिए ऐंठे पैसे!