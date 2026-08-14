जोरों से बरस रहे थे बादल, अंदर चार्जिंग पर लगा फोन यूज रहा था नाबालिग; अचानक गिरी आकाशीय बिजली, अस्पताल ले जाने तक मौत!

आज के इस डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक फोन हर वक्त हमारे हाथ में रहता है, यहां तक कि कई बार चार्जिंग पर लगाकर भी हम इसका इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भी भारी पड़ सकती है? ओडिशा के कोरापुट जिले से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली और आंखें खोल देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में मातम फैला दिया है. यहां एक 16 साल के किशोर की सिर्फ इसलिए दर्दनाक मौत हो गई क्योंकि वह चार्जिंग पर लगे फोन का इस्तेमाल कर रहा था और उसी दौरान आसमानी बिजली का कहर टूट पड़ा. यह दर्दनाक हादसा हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि तकनीक का यह शौक कब जानलेवा बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. आइए जानते हैं इस पूरी दिल झकझोर देने वाली घटना के बारे में विस्तार से.

ओडिशा के कोरापुट में हुआ दर्दनाक हादसा

यह दुखद घटना ओडिशा के कोरापुट जिले के नंदपुर इलाके के कोसांडी पंचायत के अंतर्गत आने वाले दरेंगबा गांव की है. बुधवार की शाम जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश के साथ भयानक गरज-चमक शुरू हुई, तो हर कोई अपने घरों के अंदर सुरक्षित बैठा था इसी दौरान, 16 साल का किशोर भागीरथी सिसा, जो कि जगन्नाथ सिसा का बेटा था, अपने घर के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था. परिवार के लोगों के मुताबिक, फोन उस वक्त चार्जिंग पर लगा हुआ था और भागीरथी ने अपने कानों में ईयरफोन भी पहना हुआ था. मौसम का मिजाज पहले से ही खराब था, तभी अचानक एक तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरी और उसकी चपेट में सीधे भागीरथी आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हादसे के तुरंत बाद घर और आसपास के लोगों में चीख-पुकार मच गई. परिवारवालों ने बिना एक पल गंवाए तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा पर कॉल करके मदद मांगी. एंबुलेंस के आने पर फौरन उस किशोर को नंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, ताकि उसकी जान बचाई जा सके. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टर सिद्धार्थ भात्रा ने भागीरथी की जांच की, तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया. जैसे ही यह खबर परिवार और गांववालों को मिली, अस्पताल परिसर में रोना-पीटना मच गया और पूरे दरेंगबा गांव में मातम पसर गया. एक हंसता-खेलता नौजवान पल भर में इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया, जिससे हर किसी का दिल बैठ गया.

क्या वाकई चार्जिंग पर फोन चलाना था मौत की वजह?

इस घटना के बाद से इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. परिजनों का साफ कहना है कि जब बिजली कड़क रही थी, तब वह फोन चार्ज पर लगाकर चला रहा था और ईयरफोन भी लगाया हुआ था. हालांकि, अभी तक पुलिस या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक और तकनीकी पुष्टि नहीं हुई है कि आकाशीय बिजली गिरने और मोबाइल चार्जिंग के बीच सीधा क्या कनेक्शन था. फिर भी, विशेषज्ञों का हमेशा से यह मानना रहा है कि मौसम खराब होने पर या बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल और बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. यह हादसा एक बार फिर हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि जरा सी सावधानी न बरतने से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

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