jajpur, Odisha Weather Update: जाजपुर में कानी नदी का टूटा तटबंध, 40 गांव जलमग्न, किसानों की सालभर की मेहनत बर्बाद

Odisha Flood News: ओडिशा के जाजपुर ज़िले में लगातार बारिश और कानी नदी के तटबंध टूटने से व्यापक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 26, 2025 15:39:38 IST

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha Flood News: ओडिशा के जाजपुर ज़िले में लगातार बारिश और कानी नदी के तटबंध टूटने से व्यापक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अचानक आई इस आपदा में अब तक करीब 40 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और 15 पंचायतें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि जलस्तर और बढ़ा, तो प्रभावित पंचायतों की संख्या बढ़कर 19 तक पहुंच सकती है।

लगभग 10,000 ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने पड़े

अहियास, कसपा और आसपास के कई गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में लगभग 10,000 ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत शिविर और स्कूल को अस्थायी आश्रय स्थल बनाया है। यहां पीड़ितों को पका हुआ खाना, पीने का स्वच्छ पानी और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है।

फसलें और मवेशियों के बह जाने की खबर

बाढ़ का असर केवल घरों तक सीमित नहीं रहा। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह डूब गई हैं और कई मवेशियों के बह जाने की भी खबर है। ग्रामीण अपने सीमित सामान और जानवरों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कई परिवारों का कहना है कि उनका सालभर का मेहनत का फल बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि,“रात करीब चार बजे अचानक तटबंध टूटने की खबर आई। कुछ ही देर में पानी घरों में घुसने लगा। कमर तक पानी भर गया और हम छत पर शरण लेने को मजबूर हो गए। सरकार से राहत सामग्री मिल रही है, लेकिन इस तरह का बाढ़ हमने पहले कभी नहीं देखा।” 

आपदा प्रबंधन दल और मेडिकल टीमें तैनात

जाजपुर जिला प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन दल और मेडिकल टीमें तैनात की हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ से उनकी जिंदगी अस्त-व्यस्त हो जाती है। कई बार तटबंधों की मरम्मत होती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं मिला। लोगों ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द दीर्घकालिक योजना बनाए, ताकि भविष्य में इस तरह की तबाही से बचा जा सके।

