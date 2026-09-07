सुभद्रा योजना के 5000 रुपयों के लिए हैवान बना पति, बेडरूम में बंद करके पत्नी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, खुद भी...!

Odisha Husband Killed Wife for Subhadra Yojana Money: सुभद्रा योजना के पैसों ने एक हंसते-खेलते परिवार को खून के आंसुओं में डुबो दिया! ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सिर्फ 5,000 रुपये के विवाद में एक हैवान पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. मामला जगतसिंहपुर सदर थाना इलाके के जंकोटी बालारामपुर गांव का है, जहां 32 साल की पुष्पलता स्वाईं को उसके शराबी पति दिगंबर स्वाईं ने मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सुभद्रा योजना’ के तहत पुष्पलता के खाते में किस्तों में पैसे आए थे, जिसका इस्तेमाल वह खेती के लिए खाद खरीदने या छोटा-मोट बिजनेस शुरू करने में करना चाहती थी. लेकिन नशे में धुत उसके पति दिगंबर की नजर उन पैसों पर थी और वह लगातार उन रुपयों की मांग कर रहा था. शराब की लत के चलते उसने अपनी ही पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है और हर कोई इस निर्मम हत्या से सन्न है. आइए जानते हैं इस दर्दनाक खूनी खेल की पूरी और हैरान कर देने वाली कहानी.

शराब के लिए सुभद्रा योजना के पैसे मांग रहा था दरिंदा पति

मृतका पुष्पलता की सास मनोरमा स्वाईं ने जो खुलासा किया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है. पुष्पलता को ‘सुभद्रा योजना’ के तहत कुल 20,000 रुपये मिल चुके थे और हाल ही में 28 अगस्त को उसके खाते में 5,000 रुपये की पांचवीं किस्त आई थी. वह इन पैसों को खेती-किसानी और घर की बेहतरी में लगाना चाहती थी. लेकिन उसका पति दिगंबर स्वाईं शराब का बुरी तरह लती था और वह उन रुपयों को शराब और अपने अय्याशी के खर्चों के लिए मांग रहा था. पैसों के लिए वह आए दिन पुष्पलता के साथ मारपीट करता था. शनिवार की रात को भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ, जिसने देखते ही देखते खौफनाक रूप ले लिया.

कमरे में बंद कर भाले और लोहे की रॉड से किया जानलेवा हमला

शनिवार देर रात दरिंदे पति दिगंबर ने अपनी पत्नी पुष्पलता को बेडरूम के अंदर बंद कर दिया और सुभद्रा योजना के पैसे देने का दबाव बनाने लगा. जब पुष्पलता ने अपनी मेहनत और हक के पैसे देने से मना कर दिया, तो गुस्से में अंधे हो चुके दिगंबर ने घर में रखे नुकीले भाले और लोहे की रॉड से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. पुष्पलता की चीख-पुकार सुनकर जब सास और पांच साल का मासूम बेटा कमरे की तरफ दौड़े और दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कमरा बंद था. खून से लथपथ पुष्पलता की चीखें थोड़ी देर में हमेशा के लिए शांत हो गईं. इस खौफनाक वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया.

खुदकुशी का नाटक और पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति दिगंबर की हेकड़ी पलभर में गायब हो गई. उसने जुर्म छिपाने के लिए कमरे के अंदर ही फंदा लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ से उसकी जान बचा ली गई. पुलिस ने आरोपी पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और लहूलुहान हालत में पुष्पलता को जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जगतसिंहपुर के एसडीपीओ दिब्यंजन नाथ का कहना है कि शुरुआती जांच में साफ हो गया है कि सुभद्रा योजना के पैसों को लेकर हुआ खूनी विवाद ही इस हत्या की वजह बना है. पुलिस फिलहाल आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि इस क्रूरता के हर एक पन्ने को उजागर किया जा सके.

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