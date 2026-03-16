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Odisha Hospital Fire: ओडिशा में दर्दनाक हादसा! अस्पताल में लगी भीषण आग, 10 मरीजों के मरने की आशंका

Odisha Hospital Fire: सुबह-सुबह ओडिशा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, सोमवार यानी आज तड़के सुबह ओडिशा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर विभाग में भीषण आग लग गई. खबर है कि इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई.

By: Heena Khan | Published: March 16, 2026 7:35:26 AM IST

odisha hospital fire
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Odisha Hospital Fire: सुबह-सुबह ओडिशा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, सोमवार यानी आज तड़के सुबह ओडिशा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर विभाग में भीषण आग लग गई. खबर है कि इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज़्यादातर मरीज़ थे, जो ट्रॉमा केयर ICU में भर्ती थे. खबरों के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 3:00 बजे हुई, जब ट्रॉमा केयर इमरजेंसी विभाग की पहली मंज़िल पर अचानक आग लग गई. आग लगते ही अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो गया और अस्पताल के अग्निशमन विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.

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10 मरीजों की मौत 

आग पर काबू पाने के लिए तुरंत तीन दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए अथक प्रयास किया. इस दौरान अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मरीज़ों के रिश्तेदार घबराकर इधर-उधर भागने लगे. हालात को देखते हुए ICU में भर्ती मरीज़ों को तुरंत सुरक्षित जगह पर शिफ़्ट कर दिया गया. गंभीर हालत वाले मरीज़ों को अस्पताल के ‘न्यू मेडिसिन ICU’ में भेज दिया गया. ऐसे में बताया जा रहा है किइस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. 

अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री 

घटना की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री मोहन माझी तुरंत अस्पताल पहुंचे और मौके पर जाकर हालात का जायज़ा लिया. उन्होंने ‘न्यू मेडिसिन बिल्डिंग’ का दौरा किया और आग से प्रभावित मरीज़ों व उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की. स्वास्थ्य सचिव, कटक के ज़िला कलेक्टर और DCP समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं. प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य तेज़ी से चलाए जा रहे हैं. फिलहाल, आग लगने की सही वजह अभी साफ नहीं है और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतज़ार है. इस दुखद घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और अस्पताल के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठने लगे हैं.

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Tags: cm mohan majhifire in hospitalfire incidenthome-hero-pos-1odisha
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