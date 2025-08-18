Home > देश > Odisha Gang Rape: संबलपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार, दो आरोपी अब भी फरार

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 18, 2025 17:53:03 IST

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
Odisha Gang Rape: ओडिशा के संबलपुर ज़िले में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना रविवार शाम करीब 6 बजे संबलपुर जिले के जूजूमोरा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी दो की तलाश जारी है।

जूजूमोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई

पुलिस के अनुसार, पीड़िता घर से शौच के लिए निकली थी। इसी दौरान पाँच युवकों ने उसे रोका और ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी तरह बचकर घर पहुँची पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने उसी रात जूजूमोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सोमवार सुबह तक तीन युवकों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार किया है। शेष दो आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है

एसपी मुकेश भामू ने कहा, “जूजूमोरा थाने में एक शिकायत दर्ज की गई है कि एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। सूचना मिलते ही जूजूमोरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। कुल पांच आरोपी हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी सहित तीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, और बाकी के दो आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों में से कुछ एक ही इलाके के निवासी हैं, जबकि अन्य दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। पीड़िता शौच के लिए गई थी, तभी इन आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण और बयान दर्ज करने के बाद जांच को और तेज किया जाएगा। पीड़िता 14 साल की है और नौवीं कक्षा की छात्रा है।”

इस घटना ने क्षेत्र में गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

