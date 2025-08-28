Home > देश > Odisha Flood Updates: कोरापुट में भारी बारिश से मचाई तबाही,जनजीवन अस्त-व्यस्त

Koraput News: सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में बोरिगुमा ब्लॉक शामिल है, कैलारी पुल पर करीब पाँच फीट तक पानी बह रहा था

Published By: Ratna Pathak
Published: August 28, 2025 14:25:44 IST

अक्षय महाराणा की कोरापुट से रिपोर्ट: कोरापुट ज़िले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों में नदी–नाले और पुलों पर पानी का स्तर बढ़ गया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में बोरिगुमा ब्लॉक शामिल है, जहाँ मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।कैलारी पुल पर करीब पाँच फीट तक पानी बह रहा था। बारिश के कारण पुल पर पानी का तेज़ प्रवाह बना हुआ था और प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की थी। इसी बीच, एक बाइक पर सवार तीन युवक पुल पार करने का प्रयास करने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि पानी का स्तर सामान्य है, लेकिन बीच पुल पर पहुँचते ही धारा का दबाव इतना तेज़ हुआ कि बाइक समेत तीनों बहने लगे।

घटनास्थल के पास मौजूद ग्रामीण

गनीमत रही कि घटनास्थल के पास मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने रस्सी और डंडों की सहायता से तीनों युवकों को किसी तरह बाहर निकाल लिया। हालांकि, बाइक बहाव में बहकर दूर चली गई, जिसका अब तक पता नहीं लग पाया है।जानकारी के मुताबिक, बचाए गए युवक नबरंगपुर ज़िले के जमुगुड़ा गाँव के निवासी हैं। वे किसी काम से कोरापुट आए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पानी की धार इतनी तेज़ थी कि ज़रा-सी देरी होती तो बड़ा अनर्थ हो सकता था।

संवेदनशील जगहों पर अलर्ट बढ़ा

इस घटना ने एक बार फिर यह साफ़ कर दिया है कि भारी बारिश के दौरान जोखिम उठाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी–नालों या पुलों पर पानी का बहाव अधिक होने की स्थिति में पार करने की कोशिश न करें। साथ ही, मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे तक जिले में तेज़ बारिश जारी रहने की संभावना है।फिलहाल, प्रभावित इलाकों में प्रशासन की टीम निगरानी कर रही है और संवेदनशील जगहों पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। ग्रामीणों से भी यह अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।कोरापुट की यह घटना एक सबक है कि प्राकृतिक आपदाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। समय रहते सतर्कता बरतना और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना ही लोगों की जान बचा सकता है।

