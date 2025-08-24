Odisha News: बाढ़ के तेज़ बहाव में फंसे युवक, जामुन के पेड़ ने बचा ली जान, अग्निशमन कर्मियों ने किया उद्धार

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha Flood News: सुबर्णपुर ज़िले के बीरमहाराजपुर ब्लॉक के सुबलया थाना अंतर्गत सानकिरासीरा गांव में एक युवक की जान खतरे में पड़ गई। जानकारी के मुताबिक, गांव के कुछ युवक पास के सुरुबाली जोरा में नहाने के लिए गए थे। सामान्य रूप से नहाते वक्त अचानक बाढ़ का पानी बढ़ गया और उसका तेज़ बहाव शुरू हो गया। इसी दौरान गांव का एक युवक, आदर्श प्रधान, पानी की तेज़ धारा में फंस गया और किनारे पर लौटना उसके लिए असंभव हो गया।

छोटे पेड़ को पकड़कर खुद को संभाले रखा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के कारण आदर्श घबराकर बहाव में बहने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक छोटे पेड़ को पकड़कर किसी तरह खुद को संभाले रखा। आसपास मौजूद साथी युवक उसकी मदद नहीं कर पाए और तुरंत गांव जाकर लोगों को घटना की सूचना दी। गांववालों ने स्थिति की गंभीरता देखते हुए बीरमहाराजपुर अग्निशमन केंद्र और स्थानीय पुलिस को खबर दी। थोड़ी ही देर में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। चूँकि पानी का बहाव काफी तेज़ था, इसलिए रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

अग्निशमन कर्मियों ने धीरे-धीरे युवक तक बनाई पहुंच

रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों की मदद से अग्निशमन कर्मियों ने धीरे-धीरे युवक तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण भी सहयोग करते रहे। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद अंततः युवक को सुरक्षित किनारे लाया गया। उसे किसी गंभीर चोट के बिना बचा लिया गया। गांव के लोगों ने अग्निशमन दल की त्वरित कार्रवाई और साहसिक प्रयास की सराहना की। यदि समय पर सहायता नहीं मिलती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

बरसात के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यक्ता

यह घटना इस बात का संकेत है कि बाढ़ और बरसात के समय लोगों को सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार के जलस्रोतों में बाढ़ के मौसम में नहाना खतरनाक साबित हो सकता है। प्रशासन से भी अपील की गई है कि ऐसे स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और समय-समय पर निगरानी की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

