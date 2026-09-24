जमुई के बाद अब 'ओडिशा' में कपल से हैवानियत! रास्ते में दबंगों ने घेरा, युवक की पिटाई, लड़की हाथ जोड़कर मांगती रही रहम...VIDEO!

बिहार के जमुई, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के बाद अब ओडिशा के ढेंकणाल से भी एक ऐसा ही बेहद शर्मनाक और खौफनाक मामला सामने आ गया है, जिसने देश भर में सनसनी फैला दी है. बिहार जैसी घटनाओं की परछाई अब दूसरे राज्यों में भी दिखने लगी है. ताजा मामला ढेंकणाल जिले का है, जहां कटक से आए एक युवा जोड़े को कुछ नशे में धुत्त दबंगों ने सरेराह रोककर बेरहमी से पीटा और बदसलूकी की. यह घटना 18 सितंबर को प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल कपिलश मंदिर से बाइक पर लौटते वक्त देवगांव-तंगी रोड पर भानरागढ़ गांव के पास हुई. मनचलों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनका वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पीड़ित युवक को पीटा जा रहा है और लड़की हाथ जोड़कर उन दरिंदों से छोड़ने की भीख मांग रही है.

इस खौफनाक वीडियो के सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गंडिया थाने में बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए सरोज नायक, समीर नायक और संग्राम रथ समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है.

After the Bihar horror, another disturbing incident has emerged from Odisha. A young couple was abused, assaulted and attacked by miscreants in Dhenkanal district. Such incidents raise serious concerns about women’s safety and law and order in the State. pic.twitter.com/Dzqnh1obN6 — Dr. Lopamudra Baxipatra (@LopaBaxipatra) September 23, 2026

बिहार के बाद अब ओडिशा में दोहराया गया ‘जमुई जैसा कांड’

बिहार के जमुई और समस्तीपुर में युवतियों को रोककर वीडियो बनाने और प्रताड़ित करने के मामलों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ओडिशा के ढेंकणाल से भी बिल्कुल वैसी ही घटना सामने आ गई. मीडिया और सोशल मीडिया पर इस वारदात को ‘जमुई जैसी घटना’ का नाम दिया जा रहा है. लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि देश के अलग-अलग कोनों में कपल्स को निशाना बनाकर उनके साथ मारपीट करने और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने का एक खतरनाक ट्रेंड सा चल पड़ा है, जिसमें पुलिस अमूमन तभी एक्शन लेती है जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है.

Bhubaneswar, Odisha: On the alleged assault and harassment of devotees returning from Kapilash Temple in Dhenkanal, BJD leader Sofia Alam says, “…Odisha used to be a very peaceful place and we never used to see these kind of regular incidents which of late, we’ve seen, we are… pic.twitter.com/PaHyziu2nF — IANS (@ians_india) September 23, 2026

मंदिर से लौटते वक्त रास्ते में की थी बदसलूकी

पुलिस और रिपोर्ट्स के मुताबिक, कटक के रहने वाले कुछ लोग, जिनमें एक युवा जोड़ा भी शामिल था, दो बाइकों पर सवार होकर कपिलश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घूमने गए थे. जब वे वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में किसी बात को लेकर स्थानीय कुछ युवकों से उनकी बहस हो गई. इसके बाद एक स्थानीय युवक ने अपने परिवार और अन्य लोगों को फोन कर बुला लिया. उन नशे में चूर लोगों ने पीछा करके जोड़े को रोक लिया और उन पर हमला बोल दिया. स्थानीय लोगों के बीच-बचाव के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन जैसे ही जोड़ा आगे बढ़ा, उन मनचलों ने उन्हें दोबारा घेर लिया.

Dhenkanal, Odisha: A BJD Mahila Morcha fact-finding team led by State President Snehangini Chhuria visited Dhenkanal following an alleged incident of misbehaviour with a young woman while returning from Kapilash Temple. The team met Additional SP Suryamani Pradhan and demanded… pic.twitter.com/wGtrNlI12s — IANS (@ians_india) September 23, 2026

वीडियो बनाकर वायरल की घिनौनी करतूत

इन दबंगों की हैवानियत यहीं नहीं रुकी. उन्होंने जोड़े को रोकने के बाद बेरहमी से मारपीट की और पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. अगले दिन यानी 19 सितंबर को यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो 23 सितंबर को एक बार फिर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पीड़ित लड़की उन दरिंदों के सामने हाथ जोड़कर अपने साथी को छोड़ने की गुहार लगा रही है, लेकिन उन पर कोई रहम नहीं आया.

Dhenkanal, Odisha: SP Abhinav Sonkar says, “A Zero FIR was received at Gandia Police Station on 22nd of September. The allegation was that a young boy and girl were returning from way back to Kapilash Temple. On the way back, some villagers had restrained them, abused them,… pic.twitter.com/KGxUS07Xc4 — IANS (@ians_india) September 23, 2026

पुलिस की एंट्री और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस के उच्च अधिकारियों तक बात पहुंची, प्रशासन में हड़कंप मच गया. ढेंकणाल के एसपी अभिनव सोनकर ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया. पीड़ित जोड़े की शिकायत पर गंडिया पुलिस स्टेशन में ज़ीरो एफआईआर दर्ज की गई और बाद में उसे रेगुलर केस में बदला गया. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सरोज नायक, समीर नायक और संग्राम रथ समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस पूरी साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

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