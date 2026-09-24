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जमुई के बाद अब ‘ओडिशा’ में कपल से हैवानियत! रास्ते में दबंगों ने घेरा, युवक की पिटाई, लड़की हाथ जोड़कर मांगती रही रहम…VIDEO!

ओडिशा के ढेंकणाल में कपिलश मंदिर से लौट रहे एक जोड़े को दबंगों ने रोककर बेरहमी से पीटा और वीडियो वायरल कर दिया. जमुई जैसी इस घटना पर भारी आक्रोश के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 24, 2026 12:35:50 PM IST

जमुई के बाद अब 'ओडिशा' में कपल से हैवानियत! रास्ते में दबंगों ने घेरा, युवक की पिटाई, लड़की हाथ जोड़कर मांगती रही रहम...VIDEO!
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बिहार के जमुई, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के बाद अब ओडिशा के ढेंकणाल से भी एक ऐसा ही बेहद शर्मनाक और खौफनाक मामला सामने आ गया है, जिसने देश भर में सनसनी फैला दी है. बिहार जैसी घटनाओं की परछाई अब दूसरे राज्यों में भी दिखने लगी है. ताजा मामला ढेंकणाल जिले का है, जहां कटक से आए एक युवा जोड़े को कुछ नशे में धुत्त दबंगों ने सरेराह रोककर बेरहमी से पीटा और बदसलूकी की. यह घटना 18 सितंबर को प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल कपिलश मंदिर से बाइक पर लौटते वक्त देवगांव-तंगी रोड पर भानरागढ़ गांव के पास हुई. मनचलों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनका वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पीड़ित युवक को पीटा जा रहा है और लड़की हाथ जोड़कर उन दरिंदों से छोड़ने की भीख मांग रही है. 

इस खौफनाक वीडियो के सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गंडिया थाने में बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए सरोज नायक, समीर नायक और संग्राम रथ समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है.  

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बिहार के बाद अब ओडिशा में दोहराया गया ‘जमुई जैसा कांड’

बिहार के जमुई और समस्तीपुर में युवतियों को रोककर वीडियो बनाने और प्रताड़ित करने के मामलों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ओडिशा के ढेंकणाल से भी बिल्कुल वैसी ही घटना सामने आ गई. मीडिया और सोशल मीडिया पर इस वारदात को ‘जमुई जैसी घटना’ का नाम दिया जा रहा है. लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि देश के अलग-अलग कोनों में कपल्स को निशाना बनाकर उनके साथ मारपीट करने और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने का एक खतरनाक ट्रेंड सा चल पड़ा है, जिसमें पुलिस अमूमन तभी एक्शन लेती है जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है.

मंदिर से लौटते वक्त रास्ते में की थी बदसलूकी

पुलिस और रिपोर्ट्स के मुताबिक, कटक के रहने वाले कुछ लोग, जिनमें एक युवा जोड़ा भी शामिल था, दो बाइकों पर सवार होकर कपिलश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घूमने गए थे. जब वे वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में किसी बात को लेकर स्थानीय कुछ युवकों से उनकी बहस हो गई. इसके बाद एक स्थानीय युवक ने अपने परिवार और अन्य लोगों को फोन कर बुला लिया. उन नशे में चूर लोगों ने पीछा करके जोड़े को रोक लिया और उन पर हमला बोल दिया. स्थानीय लोगों के बीच-बचाव के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन जैसे ही जोड़ा आगे बढ़ा, उन मनचलों ने उन्हें दोबारा घेर लिया.

वीडियो बनाकर वायरल की घिनौनी करतूत

इन दबंगों की हैवानियत यहीं नहीं रुकी. उन्होंने जोड़े को रोकने के बाद बेरहमी से मारपीट की और पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. अगले दिन यानी 19 सितंबर को यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो 23 सितंबर को एक बार फिर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पीड़ित लड़की उन दरिंदों के सामने हाथ जोड़कर अपने साथी को छोड़ने की गुहार लगा रही है, लेकिन उन पर कोई रहम नहीं आया.

पुलिस की एंट्री और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस के उच्च अधिकारियों तक बात पहुंची, प्रशासन में हड़कंप मच गया. ढेंकणाल के एसपी अभिनव सोनकर ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया. पीड़ित जोड़े की शिकायत पर गंडिया पुलिस स्टेशन में ज़ीरो एफआईआर दर्ज की गई और बाद में उसे रेगुलर केस में बदला गया. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सरोज नायक, समीर नायक और संग्राम रथ समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस पूरी साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

ये भी पढ़ें:-पहले जमुई, फिर समस्तीपुर, अब ‘मुजफ्फरपुर’ में बड़ा कांड; बिहार पुलिस की तैयारी कर रही लड़की से मारपीट, जबरदस्ती, फिर घर आ धमका और…!

Tags: odisha crime
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