Home > देश > रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!

रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!

सड़क पर पत्नी को वापस लाने की जिद में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक सिरफिरा पति 60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ा. 7 घंटे चले खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

By: Kajal Jain | Published: September 4, 2026 3:27:06 PM IST

रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!
रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!


ओडिशा के देवगढ़ जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला और फिल्मी ड्रामा सामने आया है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थीं. बरकोट इलाके के झुमापुरा गांव में घरेलू कलश और पत्नी के मायके चले जाने से दुखी एक पति ने ऐसा खतरनाक कदम उठाया कि पूरा इलाका दहल उठा. लुबु नायक नाम का यह युवक अपनी रूठी हुई पत्नी को वापस घर लाने की जिद पर अड़ गया और देखते ही देखते करीब 60 फीट ऊंचे मोबाइल नेटवर्क टावर पर जा चढ़ा. टावर की चोटी पर बैठकर युवक ने नीचे कूदकर जान देने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे मौके पर भारी हड़कंप मच गया. बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे शुरू हुआ यह हाई-वोल्टेज ड्रामा करीब 7 घंटे तक लगातार चलता रहा. नीचे तमाशबीन बनी भीड़ सांस रोके यह सब देख रही थी, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फूले हुए थे. आखिरकार घंटों की मशक्कत और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दमकल कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और उसे फौरन मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचाया.

पत्नी के मायके जाते ही टूटा युवक का दिल, टावर पर चढ़कर काटा बवाल

यह पूरा मामला पति-पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है. लुबु नायक का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पत्नी के मायके वाले उसे अपने साथ ले गए. घर सूना होने और पत्नी के दूर जाने का गम युवक बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका मानसिक संतुलन जैसे हिल गया. अपनी जिद मनवाने और पत्नी को तुरंत वापस बुलाने के लिए उसने अनोखा लेकिन जानलेवा तरीका चुना. वह सड़क किनारे खड़े लगभग 58-60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर सनकी आशिक की तरह चढ़ गया. जब लोगों ने उसे इतनी ऊंचाई पर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई और फौरन इसकी सूचना बरकोट थाने की पुलिस को दी गई.

You Might Be Interested In

7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस और दमकल कर्मियों के छूटे पसीने

टावर पर चढ़ने के बाद युवक लगातार ड्रामा करता रहा. पुलिस अधिकारी और परिवार के लोग नीचे से चिल्ला-चिल्लाकर उसे समझाते रहे कि वह नीचे उतर आए, हर समस्या का हल निकल जाएगा. लेकिन प्यार और गुस्से में अंधा हो चुका लुबु अपनी जिद से टस से मस होने को तैयार नहीं था. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड यानी दमकल विभाग को बुलाया. इसके बाद 6 बहादुर दमकल कर्मियों ने मिलकर एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया. जवानों ने बड़ी सावधानी से टावर पर चढ़ाई की और करीब 6-7 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार युवक को अपनी गिरफ्त में लिया. जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, लेकिन टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया.

अस्पताल पहुंचा सिरफिरा आशिक, पुलिस कर रही है सुलह की कोशिश

टावर से नीचे उतारने के तुरंत बाद पुलिस ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए लुबु नायक को मेडिकल जांच और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. इस पूरे वाकये के दौरान गांव में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे संभालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी. हालांकि इस फिल्मी ड्रामे ने यह साबित कर दिया कि पारिवारिक तनाव और गुस्से में लोग कितने खतरनाक फैसले ले लेते हैं. फिलहाल पुलिस युवक और उसके परिवार के संपर्क में है ताकि आपसी बातचीत से इस घरेलू विवाद को सुलझाया जा सके. इस सनसनीखेज वाकये की चर्चा पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी है और हर कोई यही कह रहा है कि प्यार और जिद के चक्कर में इस तरह जान जोखिम में डालना सरासर पागलपन है.

ये भी पढ़ें:- घर बसाने की चाहत में मर मिटी ‘किन्नर’, होटलों में मनाई रंगरलियां; बदलवाया जेंडर और खर्च किए लाखों, शादी से पहले खुली पोल!

Tags: Odisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाना सही है?

September 3, 2026

क्रिस गेल नंबर-1, कोहली से आगे बाबर आजम, टी20 में...

September 2, 2026

कीनू रीव्स की 5 शानदार फिल्में

September 2, 2026

सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले टीवी होस्ट

September 2, 2026

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

September 2, 2026

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026
रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!
रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!
रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!
रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!