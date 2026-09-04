रुठी पत्नी को मनाने के लिए 60 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति: 7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस के छूटे पसीने!

ओडिशा के देवगढ़ जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला और फिल्मी ड्रामा सामने आया है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थीं. बरकोट इलाके के झुमापुरा गांव में घरेलू कलश और पत्नी के मायके चले जाने से दुखी एक पति ने ऐसा खतरनाक कदम उठाया कि पूरा इलाका दहल उठा. लुबु नायक नाम का यह युवक अपनी रूठी हुई पत्नी को वापस घर लाने की जिद पर अड़ गया और देखते ही देखते करीब 60 फीट ऊंचे मोबाइल नेटवर्क टावर पर जा चढ़ा. टावर की चोटी पर बैठकर युवक ने नीचे कूदकर जान देने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे मौके पर भारी हड़कंप मच गया. बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे शुरू हुआ यह हाई-वोल्टेज ड्रामा करीब 7 घंटे तक लगातार चलता रहा. नीचे तमाशबीन बनी भीड़ सांस रोके यह सब देख रही थी, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फूले हुए थे. आखिरकार घंटों की मशक्कत और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दमकल कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और उसे फौरन मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचाया.

पत्नी के मायके जाते ही टूटा युवक का दिल, टावर पर चढ़कर काटा बवाल

यह पूरा मामला पति-पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है. लुबु नायक का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पत्नी के मायके वाले उसे अपने साथ ले गए. घर सूना होने और पत्नी के दूर जाने का गम युवक बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका मानसिक संतुलन जैसे हिल गया. अपनी जिद मनवाने और पत्नी को तुरंत वापस बुलाने के लिए उसने अनोखा लेकिन जानलेवा तरीका चुना. वह सड़क किनारे खड़े लगभग 58-60 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर सनकी आशिक की तरह चढ़ गया. जब लोगों ने उसे इतनी ऊंचाई पर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई और फौरन इसकी सूचना बरकोट थाने की पुलिस को दी गई.

7 घंटे तक चला मौत का खेल, पुलिस और दमकल कर्मियों के छूटे पसीने

टावर पर चढ़ने के बाद युवक लगातार ड्रामा करता रहा. पुलिस अधिकारी और परिवार के लोग नीचे से चिल्ला-चिल्लाकर उसे समझाते रहे कि वह नीचे उतर आए, हर समस्या का हल निकल जाएगा. लेकिन प्यार और गुस्से में अंधा हो चुका लुबु अपनी जिद से टस से मस होने को तैयार नहीं था. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड यानी दमकल विभाग को बुलाया. इसके बाद 6 बहादुर दमकल कर्मियों ने मिलकर एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया. जवानों ने बड़ी सावधानी से टावर पर चढ़ाई की और करीब 6-7 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार युवक को अपनी गिरफ्त में लिया. जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी, लेकिन टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया.

अस्पताल पहुंचा सिरफिरा आशिक, पुलिस कर रही है सुलह की कोशिश

टावर से नीचे उतारने के तुरंत बाद पुलिस ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए लुबु नायक को मेडिकल जांच और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. इस पूरे वाकये के दौरान गांव में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे संभालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी. हालांकि इस फिल्मी ड्रामे ने यह साबित कर दिया कि पारिवारिक तनाव और गुस्से में लोग कितने खतरनाक फैसले ले लेते हैं. फिलहाल पुलिस युवक और उसके परिवार के संपर्क में है ताकि आपसी बातचीत से इस घरेलू विवाद को सुलझाया जा सके. इस सनसनीखेज वाकये की चर्चा पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी है और हर कोई यही कह रहा है कि प्यार और जिद के चक्कर में इस तरह जान जोखिम में डालना सरासर पागलपन है.

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