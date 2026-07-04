Home > देश > कई बार कॉल करने पर भी नहीं मिला जवाब, पुलिस दरवाजा तोड़ अंदर घुसी तो… सरकारी आवास में फंदे से लटकी मिली महिला थाना प्रभारी

कई बार कॉल करने पर भी नहीं मिला जवाब, पुलिस दरवाजा तोड़ अंदर घुसी तो… सरकारी आवास में फंदे से लटकी मिली महिला थाना प्रभारी

Beauty Mohanty Death: ओडिशा के कटक शहर से शनिवार सुबह एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. चौलियांगज पुलिस स्टेशनक की इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) ब्यूटी मोहंती अपने सरकारी आवास में मृत पाई गईं.

By: Shristi S | Published: July 4, 2026 3:17:54 PM IST

कटक में सरकारी आवास में फंदे से लटकी मिली महिला थाना प्रभारी ब्यूटी मोहंती
कटक में सरकारी आवास में फंदे से लटकी मिली महिला थाना प्रभारी ब्यूटी मोहंती


Cuttack Beauty Mohanty Death: ओडिशा के कटक शहर से शनिवार सुबह एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. चौलियांगज पुलिस स्टेशनक की इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) ब्यूटी मोहंती अपने सरकारी आवास में मृत पाई गईं. उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई. फिलहाल, पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

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कैसे सामने आया मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्यूटी मोहंती को हाल ही में चौलियागंज पुलिस स्टेशन का IIC अपॉइंट किया गया था. शनिवार सुबह जब उन्होंने काफी देर तक अपने सरकारी घर का दरवाज़ा नहीं खोला, तो पुलिस अधिकारियों को चिंता हुई. उन्होंने उन्हें कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो पुलिस अधिकारी उनके सरकारी घर गए और दरवाज़ा खटखटाया. काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर सीनियर पुलिस अधिकारियों को बताया गया. फिर पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसी.

अंदर जाने पर, ब्यूटी मोहंती की बॉडी फंदे से लटकी हुई मिली. घटना की जानकारी मिलने पर सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया. पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भेज दिया. मौत की सही वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ऑफिशियली कन्फर्म होगी.

मौत की वजह पर अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं

फिलहाल, पुलिस ने मौत की वजह के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह लंबे समय से घरेलू परेशानियों से जूझ रही थी. कहा जा रहा है कि चल रहे पारिवारिक झगड़े इस घटना की एक संभावित वजह हो सकते हैं. ब्यूटी महंती पहले लोकल महिला पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर-इन-चार्ज थीं. हाल ही में उनका ट्रांसफर चौलियागंज पुलिस स्टेशन में हुआ था.

घटना की जानकारी मिलने पर कटक के DCP और CP भी मौके पर पहुंचे. सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में मौके का मुआयना किया गया और जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मौके से मिले सबूतों और दूसरे फैक्ट्स के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

Tags: cuttack newsMurderodisha
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