Odisha Crime: मदरसे में छात्र के साथ यौन शोषण फिर हत्या

ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट

Odisha Crime: नयागढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मदरसे में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र फरानरुद्दीन खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक मूल रूप से कटक जिले के आठगढ़ का रहने वाला था और नयागढ़ जिले के नीलापल्ली के एक मदरसे में पढ़ाई कर रहा था।

छात्र को सीनियर्स द्वारा लम्बे समय से यौन शोषण का शिकार बनाया जा रहा था

पुलिस जांच में सामने आया है कि फरानरुद्दीन को उसी मदरसे के कुछ सीनियर छात्रों द्वारा लंबे समय से यौन शोषण का शिकार बनाया जा रहा था। जब छात्र ने इस बात को उजागर करने की धमकी दी, तो उसे बेरहमी से मार दिया गया।

छात्र के ने कराइ शिकायत दर्ज , यौन शोषण के बाद शौचालय की टैंक में फेंका

पीड़ित के पिता ने राजसुंखला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 31 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 1 बजे, दो सीनियर छात्रों ने फरानरुद्दीन के साथ यौन शोषण किया और फिर उसे मदरसे के एक बंद पड़े शौचालय टैंक में फेंक दिया।

सिर के साथ-साथ शरीर के कई हिस्सों में चोट

इस हमले में उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। हमलावरों को लगा कि वह मर चुका है। लेकिन उसी रात वह किसी तरह उस टैंक से भाग निकला।

पहले यौन शोषण फिर गाला दबा कर की हत्या

एक दिन बाद, यानी 2 सितंबर की सुबह 11 बजे, आरोपी सह छात्रों ने उसे दोबारा उसी टैंक के पास किसी बहाने से ले गए । लेकिन इस बार वहां तीन और आरोपी पहले से मौजूद थे। वहीं पर इन पांचों ने मिलकर फरानरुद्दीन के साथ फिर से यौन शोषण किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसका शव उसी टॉयलेट टैंक में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की गई।

हत्या और यौन उत्पीड़न में पांच नाबालिग छात्र शामिल

मामले में वैज्ञानिक जांच टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई कि हत्या और यौन उत्पीड़न में पांच नाबालिग छात्र शामिल थे। इन सभी पर POCSO की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238, और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है।

आरोपियों ने किया अपना गुनाह कबूल

पुलिस पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सभी के जन्म प्रमाण पत्र जब्त कर लिए गए हैं और मदरसे से नाम काट दिया गया है। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया है।

पुलिस का कहना है कि इन छात्रों द्वारा अन्य जूनियर छात्रों के साथ भी यौन उत्पीड़न किया जाता रहा है। जब फरानरुद्दीन ने इस बात को किसी को बताने की धमकी दी, तभी उन्होंने उसकी हत्या करने की साजिश रची।

आरोपी छात्र ने ही दी थी गुंमशुदगी की सूचना

मदरसे के मुख्य शिक्षक को घटना की जानकारी आरोपी छात्र ने ही दी थी, जब उसने फरानरुद्दीन के लापता होने की बात कही। उसके बाद ही मामला गंभीर रूप से सामने आया और पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित छात्र के परिजनों ने हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है।

धार्मिक संस्था में इस तरह की क्रूरता, यौन शोषण और हत्या ने समाज को झकझोर दिया है

इस घटना ने पूरे नयागढ़ जिले को हिला कर रख दिया है। एक धार्मिक संस्था में इस तरह की क्रूरता, यौन शोषण और हत्या ने समाज को झकझोर दिया है। सवाल यह भी है कि कैसे इतने लंबे समय तक मदरसे में ये सब चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी।