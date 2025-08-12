6 साल के बेटे के सामने महिला की गला काटकर हत्या, दो आरोपी हिरासत में, जांच जारी

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha Crime News: ओडिशा के नयागढ़ ज़िले के फतेगढ़ थाना क्षेत्र के भापुर गांव से एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई है। 6 साल के बच्चे के सामने एक विधवा महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई और इस खौफनाक वारदात का खुलासा उसी 6 साल के बेटे ने किया। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, मृतका का नाम जयंती बेहेरा है। दो साल पहले उनके पति मिटू बेहरा की बिजली विभाग में काम करते समय मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद जयंती अपने 11 साल की बेटी और 6 साल के बेटे के साथ भापुर में किराए के मकान में रह रही थी।

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि रविवार को जयंती के पति का श्राद्ध था। इसी दिन वेदेश्वर गांव के दो युवक जयंती के घर पहुंचे और कथित तौर पर महिला पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डालने लगे। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उनके बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान, महिला के 6 साल के बेटे के सामने ही एक युवक ने तेज धार वाले हथियार से उसका गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सब देखकर मासूम बच्चा घर से बाहर भागा और उसने रोते हुए शोर मचाया। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, बच्चे को संभाला और घर के अंदर जाकर देखा तो जयंती खून से लथपथ पड़ी थी, जबकि आरोपी पीछे के दरवाजे से फरार हो गए थे। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत फतेगढ़ पुलिस को दी।

एसडीपीओ मदन मोहन ने क्या कहा

सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही, साइंटिफिक टीम भी मौके पर पहुंची और हत्या से जुड़े कई अहम सबूत इकट्ठा किए। एसडीपीओ मदन मोहन सामल ने कहा,”घटना की सूचना मिलते ही हम घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर हमें खून से लथपथ महिला की लाश मिली जिसके गले को बर्बरता से काटा गया था। हमनें शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है। जांच अभी प्राथमिक स्तर पर जारी है।हमने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रहे हैं।”इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग महिला के साथ हुई इस बर्बरता से बेहद आक्रोशित हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।