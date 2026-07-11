Odisha Crime News: दोस्ती-प्यार के बाद बनाए संबंध, युवती रही बेखबर और उसका बन गया आपत्तिजनक वीडियो; इसके बाद हो गया कांड

Odisha Crime News: ओडिशा के गंजम जिले के दिगपहंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले राजमिस्त्री (Mason) की हैरान कर देने वाली करतूत का खुलासा हुआ है. राजमिस्त्री ने पहले तो 26 वर्षीय युवती से दोस्ती की. इसके बाद धीरे-धीरे करीब हो गया और प्यार होना की बात कही. युवती भी राजमिस्त्री से प्यार करने लगी. इसके बाद राजमिस्त्री ने दोस्ती और प्यार के बहाने युवती की अंतरंग (Intimate) तस्वीरें लीं. कुछ दिनों में अकेले में कपड़े बदल रही युवती का वीडियो बना लिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर राजमिस्त्री ने बार-बार दुष्कर्म किया. ज्यादतियों और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

ओडिशा के गंजम जिले के दिगपहंडी थाना क्षेत्र से ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान गंजम जिले के सनखेमुंडी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चिंताखली गांव के रहने वाले शंकर नायक उर्फ साहेब के रूप में हुई है. पीड़ित की शिकायत के मुताबिक, वह दिगपहंडी ब्लॉक की रहने वाली है. आरोपी शंकर नायक ने युवती की जानकारी के बिना चुपके से मोबाइल फोन में कुछ अंतरंग तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए.

अलग-अलग नंबरों के जरिये धमकाता था युवती को

इसके बाद वीडियो और तस्वीरों के जरिये शंकर नायक महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. इसके बाद वह लगातार उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर महिला को जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा. यह सिलसिला कई महीनों तक चला.

मना करने पर आरोपी शंकर अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उसे फोन कर डराता-धमकाता था. वह धमकाता था कि अगर युवती ने उसकी बात मानने से इन्कार किया तो वह उन सभी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर उसे समाज में बदनाम कर देगा.

आरोपी से परेशान युवती ने दर्ज कराया केस

आरोपी की आए दिन की प्रताड़ना परेशान युवती ने अपने परिचित के साथ दिगपहंडी पुलिस स्टेशन पहुंची और लिखित में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की.

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