Home > देश > Odisha Crime News: भाइयो से परेशान हूं, लिखकर खुदको मारी गोली, पूरा गांव सदमे…

Odisha Crime News: ओडिशा के ढेंकानाल ज़िले के कामाख्यानगर थाना अंतर्गत मालपुरा गाँव के रहने वाले BSF जवान सुरेश बिश्वाल ने जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना से उनके परिवार और गाँव में गहरा सदमा है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 12, 2025 14:32:05 IST

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha Crime News: जानकारी के अनुसार, सुरेश बिस्वाल (40) पिछले 15 साल से BSF में कार्यरत थे। वे हाल ही में 9 दिन पहले छुट्टी बिताकर अपने गाँव से जम्मू-कश्मीर ड्यूटी पर लौटे थे। लेकिन मानसिक तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठा लिया।

जाने पूरा मामला 

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि, आत्महत्या से पहले सुरेश ने अपनी माँ को मैसेज किया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि वे अपनी जान देने जा रहे हैं और इसके लिए उनके छोटे भाई सुनील और पत्नी के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। सुरेश की माँ ने कैमरे के सामने आकर पूरी कहानी बताई। उनके अनुसार, छोटे बेटे सुनील का अपनी भाभी यानी सुरेश की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध था । सुरेश कई बार इस रिश्ते का विरोध करते रहे, लेकिन यह संबंध खत्म होने के बजाय और बढ़ता गया। यहां तक कि तीन साल पहले सुनील की शादी हो जाने के बाद भी यह रिश्ता जारी रहा।

पूरे गांव में सदमा का माहौल 

इन हालातों के कारण सुरेश लंबे समय से मानसिक दबाव में थे। उनकी एक 7 साल की बेटी भी है। परिवार का कहना है कि सुरेश इस रिश्ते को लेकर बहुत आहत थे और लगातार परेशान रहते थे। BSF कैंप से जैसे ही उनके आत्महत्या की खबर घर पहुँची, परिवार में मातम छा गया। अब उनका शव विशेष विमान से  पैतृक गाँव लाया जाएगा, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह घटना न सिर्फ परिवार के लिए, बल्कि पूरे गाँव के लिए एक दर्दनाक सदमा है।

Tags: Indian ArmyOdisha Crime NewsOdisha News
