Odisha Crime News: कर्ज न चुका पाने से परेशान महिला ने अपने आप को किया आग के हवाले,हालत गंभीर, इलाज जारी

Odisha Crime News: ओड़िशा के पुरी ज़िले के पिपिली में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 35 साल की अर्चना दास ने कथित तौर पर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। इस हादसे में वह बुरी तरह झुलस गई हैं और फिलहाल एम्स भुवनेश्वर में उनका इलाज जारी है।

August 14, 2025

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha Crime News: ओड़िशा के पुरी ज़िले के पिपिली में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 35 साल की अर्चना दास ने कथित तौर पर खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। इस हादसे में वह बुरी तरह झुलस गई हैं और फिलहाल एम्स भुवनेश्वर में उनका इलाज जारी है।

पुलिस की जांच जारी 

पुलिस के मुताबिक, यह घटना शाम करीब 7 बजे पिपिली के जयपुर चौक के पास एक किराए के मकान में हुई, जहां अर्चना अपने पति और बेटी के साथ रहती थीं। उनका मायका पास के दरजी साहि में है। अर्चना की शादी को 12 साल हो चुके हैं और उनकी 10 साल की एक बेटी है जो घटना के वक्त ट्यूशन गई हुई थी। प्राथमिक जांच में पता चला है कि अर्चना ने अपने मायके वालों को देने के लिए किसी से लोन लिया था, लेकिन वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाईं। इस वजह से वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थीं। घर में भी आए दिन तनाव रहता था।  इसी दबाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस को यह जानकारी उनके पति ने दी है।

जाने पूरा मामला 

घटनास्थल से पुलिस ने केरोसिन की बोतल और माचिस बरामद की है। साथ ही यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके पति, जो एक जिम चलाते हैं, बाहर गए हुए थे। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और अर्चना को पिपिली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल और फिर एम्स रेफ़र किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, अर्चना के शरीर का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा जल चुका है।पुलिस ने अर्चना के पिता और पति का बयान दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच कर रही है। साइंटिफिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। और मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

