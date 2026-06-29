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5वीं की किताब में पढ़ाया जा रहा ऐश्वर्या राय का हिट गाना ‘निंबूड़ा-निंबूड़ा’, मचा बवाल; यूजर्स बोले-मुन्नी-शीला…

Odisha school book controversy: ओडिशा में 5वीं की किताब में ऐश्वर्या राय का 'निंबूड़ा' गाना छपने पर मचा बवाल. सोशल मीडिया पर क्यों उठ रहे हैं 'मुन्नी-शीला' के नाम? जानिए पूरा मामला...

By: Shivani Singh | Published: June 29, 2026 6:16:48 PM IST

5वीं की किताब में पढ़ाया जा रहा ऐश्वर्या राय का हिट गाना ‘निंबूड़ा-निंबूड़ा’, मचा बवाल; यूजर्स बोले-मुन्नी-शीला…


Aishwarya Rai nimbooda song in Textbook: ओडिशा में कक्षा 5वीं की अंग्रेजी की किताब को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, पाठ्यपुस्तक में एक बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक सामने आई है, जहां एक मशहूर राजस्थानी लोकगीत, जो बॉलीवुड का एक सुपरहिट गाना भी है उसके बोल यानी लिरिक्स छाप दिए गए हैं. किताब के एक चैप्टर में ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया मशहूर गाना ‘निंबूड़ा निंबूड़ा’ प्रिंट हो गया है, जिसके बाद अब स्कूल टेक्स्टबुक की एडिटिंग और क्वालिटी चेक की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

यह गाना मूल रूप से एक राजस्थानी लोकगीत है, जिसे 1999 में आई फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ में इस्तेमाल किया गया था. बताया जा रहा है कि पब्लिशिंग या प्रिंटिंग के दौरान हुई किसी बड़ी लापरवाही के चलते यह गाना बच्चों की किताब में शामिल हो गया.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, बने मीम्स

जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. जहां कुछ लोग इस पर मजे ले रहे हैं और मीम्स शेयर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इस बात से बेहद नाराज हैं कि किताबों की प्रूफरीडिंग में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है. लोगों ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यूजर्स का सबसे बड़ा सवाल यही है कि छपाई और बंटवारे से पहले रिव्यू कमेटी के इतने स्तरों से गुजरने के बाद भी इतनी बड़ी गलती किसी की नजर में क्यों नहीं आई?

यूजर्स ने उठाए तीखे सवाल

एक यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा, ‘बच्चों की पढ़ाई की किताब में इतनी बड़ी ब्लंडर! हमें इसे गंभीरता से लेना होगा. बच्चे आज जो सीखेंगे, वही देश का भविष्य तय करेगा.’

एक अन्य यूजर ने सीधे शिक्षा विभाग को टैग करते हुए पूछा, ‘क्या ओडिशा शिक्षा विभाग और धर्मेंद्र प्रधान जी को यह नहीं दिख रहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? ये किताबें किस आधार पर पास की गईं? पब्लिकेशन से पहले रिव्यू कमेटी कहां सो रही थी?’

ओडिशा सरकार पर निशाना साधते हुए एक और यूजर ने लिखा, ‘ओडिया अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. एक-दो गलतियां समझ आती हैं, लेकिन यहां 2100 से ज्यादा गलतियां हैं. ढूंढने बैठेंगे तो और न जाने क्या-क्या मिलेगा.’

वहीं तंज कसते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘धर्मेंद्र प्रधान जी, लगे हाथ मुन्नी और शीला को भी सिलेबस में शामिल कर लीजिए.’

कांग्रेस सांसद ने कसा तंज

मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से सांसद और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने भी इस मामले पर चुटकी ली है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘इसे देखकर मुझे उस छात्र की याद आ गई जो परीक्षा के लिए कुछ पढ़ कर नहीं गया था और पूरी आंसर शीट में ‘शोले’ फिल्म की कहानी लिख आया. फर्क बस इतना है कि यह उसका ‘सिलेबस राइटर’ वर्जन है.’

विभाग की चुप्पी और जानकारों की राय

इस पूरे बवाल पर ओडिशा के स्कूल और जनशिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. दूसरी ओर, इस घटना के बाद शिक्षाविदों ने गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों की किताबों को तैयार करते समय बेहद सावधानी बरती जानी चाहिए. ऐसी लापरवाही बच्चों के भविष्य और शिक्षा के स्तर के साथ खिलवाड़ है, इसलिए प्रिंटिंग से पहले हर स्तर पर बारीकी से जांच बेहद जरूरी है.

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