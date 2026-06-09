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नेहरू की तुलना में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में ओबीसी और एससी को मिला कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है, जबकि नेहरू के तीसरे कार्यकाल में ओबीसी और एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था.

By: JP Yadav | Published: June 9, 2026 5:04:14 PM IST

नेहरू की तुलना में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में ओबीसी और एससी को मिला कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व
नेहरू की तुलना में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में ओबीसी और एससी को मिला कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व


Prime Minister Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तीसरा कार्यकाल जारी है. 09 जून, 2026 को उन्होंने बतौर पीएम तीसरी बार पद की शपथ ली थी. इसके बाद से लगातार तीसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी नई-नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं. आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अपने कार्यकाल में पीएम मोदी ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं. पीएम मोदी ने वर्ष 2014 से ही कोशिश की है कि उनका मंत्रिमंडल ऐसा हो, जिसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, वहीं पंडित जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में उनके मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय की अवधारण एक तरह से गायब रही. 

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीसरे कार्यकाल (1957–1962) के दौरान मंत्रिपरिषद में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था. जो ओबीसी उनके मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए वो अधिकतर जूनियर पदों पर ही थे. पंडित जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल की बात करें तो अनुसूचित जाति (SC) सिर्फ 3 से 4 (जगजीवन राम, बीएन दातार, बी. भगवती) मंत्री ही शामिल थे. इनमें सिर्फ जगजीवन राम का नाम ही बड़ा था, यह अलग बात है कि वह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नाराज होकर विपक्षी दलों के साथ चले गए थे फिर कई सालों बाद वापस कांग्रेस में आए.  

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नेहरू के मंत्रिमंडल में ना के बराबर था OBC-एससी का प्रतिनिधत्व

हैरत की बात यह है कि नेहरू के तीसरे कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति (ST) का प्रतिनिधित्व शून्य था.  अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जिसकी संख्या आज के दौर में सर्वाधिक बताई जाती है, उनका प्रतिनिधित्व आधिकारिक तौर पर शून्य था. केंद्र में सत्तासीन तत्कालीन पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने वर्ष 1953 के काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें पहली बार इन वर्गों की पहचान करने और उन्हें आरक्षण देने की कोशिश की गई थी. 

मोदी के मंत्रिमंडल में ‘सबका साथ-सबका विकास’

नेहरू के उलट पीएम मोदी ने इस बात का ध्यान रखा कि उनके मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले. केंद्र सरकार के तहत मंत्रालय का सामाजिक ढांचा समावेशी प्रतिनिधित्व पर खास जोर दिखाता है. ‘सबका साथ-सबका विकास’ का नारा ही सरकार का प्रारूप है. इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी की कथनी-करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है. पीएम मोदी 3.0 में मंत्रिपरिषद के लगभग 60% सदस्य पिछड़े और आदिवासी समुदायों से हैं.

पीएम मोदी ने दिया OBC-SC और ST को प्रतिनिधित्व

 पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े  27 मंत्री हैं, जबकि अनुसूचित जाति (SC/दलित) से 10 लोगों को प्रतिनिधित्व है. अनुसूचित जनजाति (ST/आदिवासी) से  5 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. 

Tags: pm modi
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