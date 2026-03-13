NXT Summit 2026: LPG संकट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान! खुद बताई सच्चाई, बोले- पैनिक होने की जरूरत नहीं

NXT Summit 2026: NXT समिट 2026 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चल रहे वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत के सक्रिय दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया. उन्होंने नागरिकों से शांत रहने का आग्रह किया और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए देश द्वारा उठाए गए रणनीतिक कदमों पर प्रकाश डाला. समिट में बोलते हुए, PM मोदी ने कहा, “कुछ लोग LPG को लेकर घबराहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. हालाँकि मैं इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी कोशिशें खुद ही बेनकाब हो रही हैं और देश को काफ़ी नुकसान पहुँचा रही हैं.” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैश्विक संघर्षों, जिनमें भारत के पड़ोस में चल रहा युद्ध भी शामिल है, इसने दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जिससे कई देश गंभीर ऊर्जा संकट में फंस गए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय किसी भी देश के लचीलेपन की परीक्षा लेते हैं. “ऐसी कठिन परिस्थितियों में, एक देश के तौर पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है.”

पीएम मोदी ने सामूहिक प्रयास का आग्रह किया

इसके अलावा PM मोदी ने ये भी कहा कि संकट का समय पूरे देश के लिए एक परीक्षा होता है. हमें शांति और धैर्य के साथ स्थितियों का सामना करना चाहिए, और इसमें हर किसी की भूमिका होती है.” उन्होंने समाज के सभी वर्गों – राजनीतिक दलों, मीडिया, सामाजिक संगठनों, उद्योगों, युवाओं, गाँवों और शहरों – से सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया.

भारत की ऊर्जा रणनीति पर प्रकाश डालते हुए, PM मोदी ने दो-तरफ़ा दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया:

ऊर्जा बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऊर्जा पहुँच सके.

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना ताकि विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके.

पेट्रोल-डीज़ल की किल्ल्त पर क्या बोले PM Modi

इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल-डीज़ल क्षेत्र में भारत के चल रहे प्रयासों पर भी ज़ोर दिया, और बताया कि आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को दूर करने और पूरे देश में ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. COVID-19 महामारी से सीख लेते हुए, PM मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एकजुट होकर काम करने से संकटों से निपटने की देश की क्षमता बढ़ जाती है. “हमने देखा है कि जब हर कोई मिलकर काम करता है, तो चुनौतियों से निपटने की देश की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. आज देश एक और परीक्षा का सामना कर रहा है, और हमें राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए.” प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने वैश्विक चर्चाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को और मज़बूत किया है; अब संकट के समय दुनिया भर के नेता मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं. PM मोदी ने कहा, “भारत विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार आगे बढ़ रहा है, और दुनिया को हमसे बहुत उम्मीदें हैं.”