Home > देश > NXT Summit 2026: पीएम मोदी ने LPG को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर साधा निशाना, डिजिटल पेमेंट पर भी कही बड़ी बात

NXT Summit 2026: पीएम मोदी ने LPG को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर साधा निशाना, डिजिटल पेमेंट पर भी कही बड़ी बात

NXT Summit 2026: पीएम नरेन्द्र मोदी ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में NXT Summit 2026 में कहा कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, वैश्विक संकटों का सामना कर रहा है और तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर व डिजिटल पेमेंट में अगला लेवल हासिल कर रहा है.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 12, 2026 9:48:14 PM IST

NXT Summit 2026 Narendra Modi
NXT Summit 2026 Narendra Modi


NXT Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार (12 मार्च, 2026) को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित NXT Summit 2026 में हिस्सा लिया. बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने इस तीन दिवसीय वैश्विक नेतृत्व मंच पर‘भारत प्रगति रिपोर्ट’ का उद्घाटन किया. इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन दिया. अपने भाषण में उन्होंने प्रौद्योगिकी, बेहतर शासन और वैश्विक सहयोग को लेकर भारत के दृष्टिकोण को विस्तार से बताया. 

You Might Be Interested In

 LPG को लेकर अफवाहों पर बोले PM मोदी

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दिनों LPG गैस सिलेंडर को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कुछ लोग बिना वजह घबराहट फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो इस समय कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहते, लेकिन जो लोग डर और भ्रम फैला रहे हैं, वे न केवल जनता के सामने अपने इरादे दिखा रहे हैं, बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं.

भारत कठिन चुनौती से निपटने के लिए प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण पैदा हुए मौजूदा वैश्विक संकट से कोई भी देश अछूता नहीं है. भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास भी कर रहा है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई देशों के नेताओं से बात की है और सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटों को दूर करने की कोशिश जारी है.

You Might Be Interested In

 भारत अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें सच भी कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि भारत केवल आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अगली ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है.

 युद्ध से पैदा हुआ वैश्विक ऊर्जा संकट

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की परिस्थितियां कभी भी अचानक बदल सकती हैं. पिछले कुछ सालों में दुनिया ने COVID-19 महामारी, Russia–Ukraine War और अब आसपास बढ़ते बड़े संघर्षों को देखा है. इन घटनाओं ने दुनिया को गंभीर ऊर्जा संकट में धकेल दिया है.

उन्होंने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में हर देश की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है. कठिन समय किसी भी राष्ट्र के लिए परीक्षा की घड़ी होते हैं और इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति के साथ करना चाहिए.

UPI ने डिजिटल पेमेंट को नए लेवल पर पहुंचाया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने ICC Men’s T20 World Cup जीता है. उन्होंने कहा कि आज का भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि खुद को अगले लेवल पर ले जा रहा है. देश में नई पीढ़ी का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और डिजिटल क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव हो रहा है. उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने डिजिटल पेमेंट को एक नए स्टेप में पहुंचा दिया है. साथ ही भारत नई पीढ़ी के सुधार भी कर रहा है.

 दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया में कई संकट हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के बड़े नेता और विशेषज्ञ भारत से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब भारत आए थे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दुनिया की दिशा ‘ग्लोबल साउथ’ तय करेगा और इस दिशा को तय करने में भारत सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा.

12 से 14 मार्च तक चलेगा समिट

ये समिट 12 मार्च से शुरू हुआ और 14 मार्च तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा. ये कार्यक्रम ITV नेटवर्क की NXT पहल के तहत The Sunday Guardian Foundation और NewsX के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. इस मंच पर दुनिया भर के राजनेता, राजनयिक, वैज्ञानिक और व्यवसायिक अधिकारी एक साथ आते हैं और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्किन के लिए टमाटर क्यों है खास? जानिए इसके फायदे

March 12, 2026

इन देशों में नहीं यूज होता है LPG सिलेंडर

March 12, 2026

दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! ऐश्वर्या का भी नाम शामिल

March 12, 2026

गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल

March 11, 2026

गर्मी से बचना है तो डाइट में शामिल करें कच्चा...

March 11, 2026

इस ईद अपनाएं ये पाकिस्तानी लुक, सूट देखते ही हर...

March 11, 2026
NXT Summit 2026: पीएम मोदी ने LPG को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर साधा निशाना, डिजिटल पेमेंट पर भी कही बड़ी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NXT Summit 2026: पीएम मोदी ने LPG को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर साधा निशाना, डिजिटल पेमेंट पर भी कही बड़ी बात
NXT Summit 2026: पीएम मोदी ने LPG को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर साधा निशाना, डिजिटल पेमेंट पर भी कही बड़ी बात
NXT Summit 2026: पीएम मोदी ने LPG को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर साधा निशाना, डिजिटल पेमेंट पर भी कही बड़ी बात
NXT Summit 2026: पीएम मोदी ने LPG को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर साधा निशाना, डिजिटल पेमेंट पर भी कही बड़ी बात