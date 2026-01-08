Home > देश > करोड़ों का घोटाला, ‘अवैध’ शादी और ‘गैंगरेप’ आरोपी से रिश्ता: नुसरत जहां की जिंदगी के वो 5 बड़े विवाद जिसने देश को हिला डाला

शादी विवाद से लेकर करोड़ों के स्कैम तक, जानें एक्ट्रेस नुसरत जहां से जुड़े वो 5 बड़े विवाद जिन्होंने पूरे देश में हलचल मचा दी. पढ़ें उनकी जिंदगी के अनसुने सच.

By: Shivani Singh | Published: January 8, 2026 11:21:25 PM IST

टॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और बसीरहाट से पूर्व सांसद नुसरत जहां अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी निजी और राजनीतिक जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं. विवादों से नुसरत का नाता काफी पुराना है। कभी अपनी शादी की वैधता को लेकर, तो कभी करोड़ों के घोटाले में नाम आने की वजह से, वह अक्सर सुर्खियों का केंद्र बनी रहती हैं.

आइए नजर डालते हैं नुसरत जहां के जीवन से जुड़े उन 5 बड़े विवादों पर, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी:

1. करोड़ों का वित्तीय घोटाला और ED की पूछताछ

अगस्त 2023 में नुसरत जहां का नाम ‘सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर‘ नामक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े एक बड़े घोटाले में सामने आया. बुजुर्गों के एक समूह ने आरोप लगाया कि फ्लैट देने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी की गई और नुसरत इस कंपनी की डायरेक्टर थीं. हालांकि, नुसरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि उन्होंने मार्च 2017 में ही इस्तीफा दे दिया था. इसके बावजूद, मामले की गंभीरता को देखते हुए सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें समन भेजकर घंटों पूछताछ की.

2. ‘बांस से पिटाई’ वाला विवादित राजनीतिक बयान

मई 2023 में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान नुसरत के एक बयान ने सियासी गलियारों में आग लगा दी थी. अपने निर्वाचन क्षेत्र बसीरहाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों को खुलेआम धमकी दी. उन्होंने कहा था कि “BJP या कांग्रेस का जो भी नेता वोट मांगने आए, उसे बांस से पीटकर भगा दो.” एक जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह की भाषा ने न केवल उनकी आलोचना करवाई, बल्कि राजनीतिक मर्यादा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए.

3. निखिल जैन के साथ शादी और ‘अवैध’ होने का दावा

नुसरत और बिजनेसमैन निखिल जैन की शादी साल 2019 में तुर्की में बड़े धूमधाम से हुई थी. लेकिन नवंबर 2021 में कोलकाता की एक अदालत ने इस रिश्ते को “अमान्य” घोषित कर दिया. विवाद तब शुरू हुआ जब नुसरत ने अचानक दावा किया कि उनकी शादी विदेशी धरती पर हुई थी और भारत में रजिस्टर्ड न होने के कारण इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है. उन्होंने निखिल पर उनके गहने हड़पने और बैंक खातों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद यह हाई-प्रोफाइल रिश्ता एक कड़वे कानूनी मोड़ पर खत्म हुआ.

4. बच्चे के पिता के नाम पर छिड़ी बहस

जून 2021 में जब नुसरत की प्रेग्नेंसी की बात सामने आई, तो सोशल मीडिया पर उनके चरित्र को लेकर ‘मॉरल पुलिसिंग’ शुरू हो गई. विवाद तब और गहरा गया जब उनके पति निखिल जैन ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि वह इस बच्चे के पिता नहीं हैं. महीनों तक चली अटकलों के बाद, जब बच्चे का जन्म हुआ, तब आधिकारिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए साफ हुआ कि नुसरत के पार्टनर और अभिनेता यश दासगुप्ता ही बच्चे के पिता हैं.

5. गैंगरेप आरोपी के साथ पुराना रिश्ता

नुसरत जहां का सबसे पुराना और चौंकाने वाला विवाद 2012 के कुख्यात ‘पार्क स्ट्रीट गैंगरेप’ मामले से जुड़ा है. उस समय यह बात सामने आई थी कि मुख्य आरोपी कादिर खान के साथ नुसरत करीब चार साल तक रिलेशनशिप में थीं. हालांकि नुसरत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उन्हें कादिर की इस घिनौनी करतूत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि उस वक्त मीडिया के सवालों ने उनका “मानसिक बलात्कार” किया था.

