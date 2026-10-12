Andhra Pradesh: एनटीआर में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर EV कार में लगी आग, चार लोगों की जिंदा जलकर मौत

Andhra Pradesh Road Accident: आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में विजयवाड़ा वेस्ट बाइपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. डिवाइडर से टकराने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कार में आग लग गई, जिसमें एक बच्चे समेत चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, कार सवार लोग नंबुरु में आयोजित एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे. इसी दौरान विजयवाड़ा वेस्ट बाइपास पर कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर के बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया.

मृतकों में तीन साल का बच्चा भी शामिल

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कोम्मारेड्डी रामदेव रेड्डी (39), उनकी मां अरुणा (56), तिगुरु विजया और तीन साल के एक बच्चे के रूप में हुई है. रामदेव रेड्डी नुन्ना के निवासी थे और बताया जा रहा है कि इलाके में उनके बार और वाइन शॉप थे. वहीं, विजया नंबुरु की रहने वाली थीं.

इस हादसे में हैदराबाद के मेहदीपट्टनम निवासी तियागुरु अरुणा (48) गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

मौके पर पहुंची पुलिस, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. घटना की जानकारी मिलने पर मृतकों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे. अपनों की मौत की खबर सुनकर परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.