NEET Re Exam 2026: अब विदेश में होगी NEET यूजी का परीक्षा, पेपर देने के लिए छात्र को जाना होगा ‘अबू धाबी’! NTA की बड़ी लापरवाही

NTA Error Sparks Outrage: सरकार NEET री-एग्जाम को बेहतर ढंग से कराने की हर संभव कोशिश कर रहे है. लेकिन लापवाही का दौर खत्म होने का नहीं ने ले रहा है. 21 जून को पूरे देश में NEET यूजी की परीक्षा होनी है, इस बीच परीक्षा में नागपुर के एक अभ्यर्थी को गलती से अबू धाबी (UAE) का एग्जाम सेंटर दे दिया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की बड़ी तकनीकी चूक के कारण अब्दुल्लाह को 21 जून को नीट एग्जाम के लिए अबू धाबी केंद्र दिया गया है.

परीक्षा देने जाना होगा आबू धाबी

परीक्षा में केवल एक दिन का समय है, छात्र और घरवाले चिंता में आधे हुए जा रहे हैं. पहले अब्दुल्लाह को नागपुर में परीक्षा केंद्र दिया गया था. इस बार भी उसने नागपुर को प्राथमिकता दी थी. लेकिन इस बार NTA ने उसे एग्जाम के लिए सीधा विदेश जाने का फरमान सुना दिया. ऐसे में 24 घंटे के भीतर पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी कर विदेश जाना असंभव है.

NTA ने मानी अपनी गलती

जानकारी मिलने के बाद परिवार वालों ने NTA हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है. अधिकारियों ने इसे तकनीकी गलती कहकर स्वीकार कर लिया है. परीक्षा केंद्र जल्द बदलने की भी संभावना जताई गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी आधिकारिक WhatsApp चैनल के जरिए भेजने का फैसला किया है. यह पहल इसलिए शुरू की गई है ताकी छात्रों को समय रहते सारी जरूरी जानकारी मिल जाए.

एग्जाम सेंटर पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स

NEET UG 2026 री-एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी

एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ

अटेंडेंस शीट पर लगाने के लिए दो पासपोर्ट-साइज फोटो

ब कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच में रख सकते हैं.

ड्रेस कोड और अलाउड आइटम्स