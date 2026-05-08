बुढ़ापे की बड़ी टेंशन खत्म! NPS सब्सक्राइबर्स को मिलेगा पेंशन के साथ फ्री हेल्थ कवर, जानें कैसे उठाएं लाभ!

कितना अच्छा हो, यदि रिटायरमेंट का पैसा अस्पतालों के बिलों में खर्च न करना पड़े और पेंशन के साथ हेल्थ कवर भी मिल जाए. जी हां, अब से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसी ही एक स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है एनपीएस स्वास्थ्य. इस स्कीम के तहत एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को बुढ़ापे में पेंशन के साथ-साथ हेल्थ कवरेज भी मिलेगा. ये सुविधा एनपीएस के दूसरे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट’ (POC) के तहत दी जाएगी.
क्या है एनपीएस हेल्थ?
एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपने भविष्य के लिए जो भी पैसा स्कीम में निवेश कर रहे हैं, कुछ हिस्सा मेडिकल खर्चों जैसे- अस्पताल का बिल, डॉक्टर की फीस आदि में खर्च कर पाएंगे. हालांकि, एननपीएस स्वास्थ्य अभी सिर्फ एक पायलेट प्रोजेक्ट के तौर लॉन्च किया गया है, जिसमें लाभार्थियों तो रियारमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ-साथ हेल्थ कवरेज की सुविधा का प्रावधान किया गया है.
कैसे जमा होंगे पैसे?
भारत के जो भी नागरिक एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं, वो अपनी सहूलियत के मुताबिक कितना भी पैसा एनपीएस स्वास्थ्य में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश की लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, हालांकि पैसों का निवेश और निकासी पर कुछ नियम लागू होंगे, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कब और कितने पैसे निकाल सकते हैं? आदि चीजें शामिल हैं.
कब और कैसे मिलेंगे पैसे?
एनपीएस स्वास्थ्य के नियमों के मुताबिक, पहली निकासी के लिए आपका कॉर्पस ₹50,000 होना चाहिए. यदि ऐसा है तो आप अपने निवेश की 25% निकाल सकते हैं.
- यदि सबस्क्राइबर को ज्यादा गंभीर बीमारी है तो शत प्रतिशत रकम की निकासी भी कर सकेंगे.
- इलाज का पैसा संबंधित हेल्थ टेक कंपनी या हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रांसफर किया जाएगा.
- बची हुई अलॉटेड रकम को वापस सब्सक्राइबर के कॉमन अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा.
- इन ट्रांजेक्शन्स के लिए मेडी असिस्ट ने ‘MAven App’ डेवलप किया है, जो सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी से जुड़ा है.
क्यों आवश्यक है NPS Swasthya?
PFRDA के मुताबिक, भारत में रिटायरमेंट के बाद हेल्थ केयर पर काफी ज्यादा खर्च होता है, जिसका बोझ पूरी तरह से पेंशन पर पड़ता है. ऐसे में एनपीएस की स्वास्थ्य स्कीम में साथ निवेश करने से इस तरह के खर्चों से राहत मिलेगी और रिटायरमेंट पेंशन को आसानी से इंजॉय कर पाएंगे.
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