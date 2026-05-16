Home > देश > NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब गंभीर बीमारी के बीच में बंद कर सकेंगे एन्युइटी पॉलिसी, PFRDA ने बदले नियम

NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब गंभीर बीमारी के बीच में बंद कर सकेंगे एन्युइटी पॉलिसी, PFRDA ने बदले नियम

NPS New Rules: PFRDA ने NPS एन्युइटी सरेंडर नियमों में बदलाव किया है. अब गंभीर बीमारी या पुरानी पॉलिसी शर्तों के तहत सब्सक्राइबर एन्युइटी सरेंडर कर फंड निकाल सकेंगे.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 16, 2026 11:27:10 AM IST

NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब गंभीर बीमारी के बीच में बंद कर सकेंगे एन्युइटी पॉलिसी, PFRDA ने बदले नियम


NPS New Rules: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े करोड़ों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है. अथॉरिटी ने एन्युइटी पॉलिसी को सरेंडर करने यानी बीच में बंद करने के नियमों में जरूरी बदलाव किया है. नए नियमों के तहत अब गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियों में सब्सक्राइबर अपनी एन्युइटी पॉलिसी सरेंडर कर फंड निकाल सकेंगे.

PFRDA की ओर से 14 मई को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर्स (ASPs) को कुछ विशेष मामलों में सरेंडर की अनुमति देने का अधिकार होगा. ये फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से पुराने नियमों के कारण आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे.

You Might Be Interested In

किन परिस्थितियों में मिलेगा सरेंडर का ऑप्शन?

नए नियमों के अनुसार, यदि एन्युइटी धारक या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो पॉलिसी सरेंडर करने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि, इसके लिए संबंधित एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर अपने तय मानकों और पॉलिसी शर्तों के आधार पर ये जांच करेगा कि बीमारी वास्तव में गंभीर कैटेगरी में आती है या नहीं.

इसके अलावा, वे पुरानी एन्युइटी पॉलिसियां भी सरेंडर की जा सकेंगी जो 24 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुई थीं और जिनमें सरेंडर का ऑप्शन साफ रूप से मौजूद था.

पहले क्या थे नियम?

दरअसल, 24 अक्टूबर 2024 को जारी PFRDA के पुराने सर्कुलर में फ्री-लुक पीरियड के बाद एन्युइटी सरेंडर पर लगभग पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को लंबे समय तक नियमित पेंशन आय मिलती रहे.

फ्री-लुक पीरियड वो शुरुआती समय होता है जिसमें पॉलिसीधारक बिना किसी बड़ी शर्त के पॉलिसी रद्द कर सकता है. इसके बाद पॉलिसी बंद करने की अनुमति बेहद सीमित परिस्थितियों में ही दी जाती थी.

 पुराने पॉलिसीधारकों को मिली राहत

PFRDA को लगातार शिकायतें और सुझाव मिल रहे थे कि सख्त नियमों की वजह से कई पॉलिसीधारकों को परेशानी हो रही है. खासतौर पर वे लोग प्रभावित थे जिनकी पुरानी पॉलिसियों में विशेष परिस्थितियों में सरेंडर की सुविधा पहले से शामिल थी.

इसके अलावा, गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक जरूरतों को देखते हुए भी कई आवेदन अथॉरिटी के पास पहुंच रहे थे. इन्हीं मांगों और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए PFRDA ने नियमों में संशोधन का फैसला लिया.

 क्या होगा सरेंडर के बाद मिलने वाले पैसे का?

PFRDA ने साफ किया है कि सरेंडर के बाद मिलने वाली राशि का उपयोग नई एन्युइटी खरीदने के लिए किया जाएगा. ये नई एन्युइटी उसी सर्विस प्रोवाइडर या किसी अन्य अधिकृत प्रोवाइडर के माध्यम से ली जा सकेगी.

अथॉरिटी ने ये भी दोहराया कि फ्री-लुक पीरियड के बाद सामान्य परिस्थितियों में एन्युइटी को सरेंडर या कैंसल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यानी ये छूट केवल विशेष और मान्य परिस्थितियों तक सीमित रहेगी.

 क्या असर पड़ेगा इस फैसले का?

विशेषज्ञों के अनुसार, PFRDA का ये कदम मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया गया है. गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियों में लोगों को इलाज और अन्य खर्चों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है. ऐसे में एन्युइटी सरेंडर का ऑप्शन उन्हें बड़ी राहत दे सकता है.

साथ ही, ये फैसला पुराने पॉलिसीधारकों के अधिकारों और उनकी वित्तीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है.

Tags: NPS latest updateNPS New RulesPFRDA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026
NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब गंभीर बीमारी के बीच में बंद कर सकेंगे एन्युइटी पॉलिसी, PFRDA ने बदले नियम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब गंभीर बीमारी के बीच में बंद कर सकेंगे एन्युइटी पॉलिसी, PFRDA ने बदले नियम
NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब गंभीर बीमारी के बीच में बंद कर सकेंगे एन्युइटी पॉलिसी, PFRDA ने बदले नियम
NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब गंभीर बीमारी के बीच में बंद कर सकेंगे एन्युइटी पॉलिसी, PFRDA ने बदले नियम
NPS निवेशकों के लिए बड़ी राहत! अब गंभीर बीमारी के बीच में बंद कर सकेंगे एन्युइटी पॉलिसी, PFRDA ने बदले नियम