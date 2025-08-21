ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता

मनोहर केसरी की रिपोर्ट, अगर कोई आपके बैंक अकाउंट का पैसा पलक झपकते ही गायब कर रहा है या जब आप दूसरे अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीधे चीन या किसी और देश के अकाउंट में चला जा रहा है तो अब ऐसे फर्जी करने वालों की खैर नहीं है। ऐसे Mule अकाउंट्स (फ्रॉड अकाउंट) पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 13 लाख Mule अकाउंट्स को फ्रीज किया है।

बैंक के लिए जांच करना होगा अनिवार्य

दरअसल, RBI ने पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में एक नए AI सॉफ्टवेयर के जरिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक में अकाउंट को बंद किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, RBI अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी इस सॉफ्टवेयर को अनिवार्य जल्द कर सकता है। इसके तहत, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को नए लाइसेंस लेने या लाइसेंस रिनुअल करने के वक्त ही इस सॉफ्टवेयर को अपने बैंकों में लागू करने की अनिवार्यता को मानना पड़ेगा।

आइए जानते हैं कि Mule अकाउंट्स क्या होता है?

Mule Accounts वैसे अकाउंट्स होते हैं जिसके तहत एक खाते से दूसरे खाते में पैसा सीधे ट्रांसफर हो जाता है और खाताधारक को पता ही नहीं चलता कि मिनटों में उसका पैसा कहां चला जाता है,,दूसरे देश जैसे चीन के एकाउंट में, बाद में खाताधारक को पता चलता है कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते हुए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो कुछ सेकेंडों या मिनटों में उस अकाउंट की जांच कर ब्लॉक कर देता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका अकाउंट गलती से फ्रीज कर दिया गया है तो बैंक जाकर खुद के प्रमाण पत्र और फॉर्म भरकर उसे दोबारा चालू करा सकता है।

