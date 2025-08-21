Home > देश > ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता

ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता

अगर कोई आपके बैंक अकाउंट का पैसा पलक झपकते ही गायब कर रहा है या जब आप दूसरे अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीधे चीन या किसी और देश के अकाउंट में चला जा रहा है तो अब ऐसे फर्जी करने वालों की खैर नहीं है। ऐसे Mule अकाउंट्स (फ्रॉड अकाउंट) पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 13 लाख Mule अकाउंट्स को फ्रीज किया है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 21, 2025 08:00:43 IST

Online scam, cyber security frauds, online frauds, RBI, online scam
Online scam, cyber security frauds, online frauds, RBI, online scam

मनोहर केसरी की  रिपोर्ट,  अगर कोई आपके बैंक अकाउंट का पैसा पलक झपकते ही गायब कर रहा है या जब आप दूसरे अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीधे चीन या किसी और देश के अकाउंट में चला जा रहा है तो अब ऐसे फर्जी करने वालों की खैर नहीं है। ऐसे Mule अकाउंट्स (फ्रॉड अकाउंट) पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 13 लाख Mule अकाउंट्स को फ्रीज किया है।

बैंक के लिए जांच करना होगा अनिवार्य

दरअसल, RBI ने पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में एक नए AI सॉफ्टवेयर के जरिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक में अकाउंट को बंद किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, RBI अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी इस सॉफ्टवेयर को अनिवार्य जल्द कर सकता है। इसके तहत, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को नए लाइसेंस लेने या लाइसेंस रिनुअल करने के वक्त ही इस सॉफ्टवेयर को अपने बैंकों में लागू करने की अनिवार्यता को मानना पड़ेगा।

Aaj Ka Mausam: अभी नहीं थमा है बारिश का सितम, अगले हफ्ते मौसम लेगी खतरनाक करवट, IMD ने जारी की चेतावनी

आइए जानते हैं कि Mule अकाउंट्स  क्या होता है?

Mule Accounts वैसे अकाउंट्स होते हैं जिसके तहत एक खाते से दूसरे खाते में पैसा सीधे ट्रांसफर हो जाता है और खाताधारक को पता ही नहीं चलता कि मिनटों में उसका पैसा कहां चला जाता है,,दूसरे देश जैसे चीन के एकाउंट में, बाद में खाताधारक को पता चलता है कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते हुए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो कुछ सेकेंडों या मिनटों में उस अकाउंट की जांच कर ब्लॉक कर देता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका अकाउंट गलती से फ्रीज कर दिया गया है तो बैंक जाकर खुद के प्रमाण पत्र और फॉर्म भरकर उसे दोबारा चालू करा सकता है। 

UP Ka Mausam: UP वाले हो जाएं तैयार! एक बार फिर प्रदेश में मॉनसून हुआ एक्टिव, जानिए कितने दिन जामकर बरसेगा पानी 

Tags: cyber fraudcyber fraud arrestmule accounts
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता
ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता
ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता
ऑनलाइन फ्रॉड वालों की अब खैर नहीं, बैंक एआई से करेंगे ‘म्यूल अकाउंट्स’ का पता
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?