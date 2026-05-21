Monsoon 2026: भीषण गर्मी से मिलने वाली है राहत, मॉनसून की तारीख आई सामने; जानें गर्मी से कब मिलेगा छुटकारा

Monsoon 2026: उत्तर भारत इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में है . पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है . तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच लोग बेसब्री से राहत का इंतजार कर रहे हैं . मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह स्थिति दो से तीन दिनों तक बनी रहने की उम्मीद है . उत्तर भारत के कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं .

बठिंडा, फरीदकोट, रोहतक, हिसार और आसपास के इलाकों में दिन का तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है . दोपहर में सड़कें सुनसान रहती हैं, जिससे लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं . किसान, मजदूर और बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं .

इस साल की गर्मी चार दशक पुराने रिकॉर्ड को चुनौती दे रही है . पंजाब में, बठिंडा ने मई 1984 में 48.5°C का रिकॉर्ड बनाया था, जबकि फरीदकोट में अभी लगभग 47°C तापमान पहुंच रहा है . हरियाणा में, हिसार का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 48.4°C, जो 19 जून 1981 को रिकॉर्ड किया गया था, अभी भी बना हुआ है . रोहतक इस सीज़न में 46.9°C टेम्परेचर के साथ राज्य की सबसे गर्म जगह है .

चंडीगढ़ के मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉ. सुरेंद्र पाल ने बताया कि पंजाब की सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अगले दो दिनों में लोकल मौसम की एक्टिविटी की वजह से थोड़ी राहत मिल सकती है . हालांकि, बाकी महीने पूरे पंजाब और हरियाणा में तेज़ गर्मी रहने की उम्मीद है .

तप रहा उत्तर भारत, कब मिलेगी गर्मी से राहत? आ गई मॉनसून की तारीख

इन राज्यों में IMD अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले हफ़्ते टेम्परेचर बढ़ता रहेगा . मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है . पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के लिए अगले तीन दिनों के लिए रेड हीट वॉर्निंग जारी की गई है . ध्यान दें कि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से लगातार बारिश होगी, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है . हालांकि, इसका असर मैदानी इलाकों में महसूस नहीं होगा .

मॉनसून कब आएगा?

मौसम विभाग के मुताबिक, मॉनसून के 23-24 मई को अंडमान के तट पर पहुंचने की उम्मीद है . केरल के 26 मई को इस इलाके में पहुंचने की उम्मीद है . उत्तर भारत में 22 जून के आसपास राहत मिलने की उम्मीद है .

गर्मी से राहत कब मिलेगी?

अच्छी खबर यह है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से काफी पहले आगे बढ़ रहा है . बताया जा रहा है कि यह सामान्य से करीब एक हफ्ता पहले केरल पहुंच गया है . अगर मौसम अच्छा रहा तो मॉनसून 22 जून के आसपास उत्तर भारत पहुंच सकता है . मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मॉनसून की रफ्तार ऐसी ही रही तो पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत में जून के तीसरे हफ्ते तक राहत मिलने की उम्मीद है . फिलहाल, लोग मॉनसून की प्रगति पर करीब से नजर रखे हुए हैं .

गर्मी के कारण बिजली की खपत बढ़ी

तेज गर्मी के दौरान बिजली की खपत भी आसमान छू गई है . पंजाब में बिजली की डिमांड बुधवार को 14,335 MW तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी दिन 14,026 MW थी . यह सिर्फ़ पांच दिनों में डिमांड में 30.5% की बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है . गर्मियों में एयर कंडीशनर और कूलर के ज़्यादा इस्तेमाल से बिजली की खपत में बढ़ोतरी हुई है .

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन (PSPCL) की थर्मल जेनरेशन कैपेसिटी लगभग 5,680 MW है, लेकिन इन-हाउस प्रोडक्शन सिर्फ़ 4,000 MW के आसपास है . इस वजह से, यूटिलिटी को बाहरी सोर्स से ज़्यादा कीमतों पर 10,384 MW बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिससे PSPCL पर और दबाव बढ़ रहा है .

तेज़ गर्मी के दौरान, मौसम विभाग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने की सलाह देता है . खूब पानी और ORS पिएं . हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहनें . हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी गर्मी से होने वाली बीमारियों से सावधान रहें . उत्तर भारत में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन मॉनसून की बारिश से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है . 22 जून की संभावित तारीख उम्मीद की किरण बनी हुई है .