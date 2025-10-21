Home > देश > ना भिड़ ना भाड़ छठ में सो कर घर जाएंगे लोग, रेलवे ने बनाया मास्टर प्लान, देख दंग रह गए लोग

Chhath Puja Special Train: त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए उत्तर पूर्व रेलवे ने 145 स्पेशल पूजा ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो छठ पूजा के बाद सभी यात्रियों के लौटने तक लगातार चलती रहेंगी.

By: Divyanshi Singh | Published: October 21, 2025 12:29:25 PM IST

Chhath Puja Special Train
Chhath Puja Special Train

Chhath Puja Special Train: त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए उत्तर पूर्व रेलवे ने 145 स्पेशल पूजा ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो छठ पूजा के बाद सभी यात्रियों के लौटने तक लगातार चलती रहेंगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

अधिसूचित की गई हैं 145 विशेष पूजा ट्रेनें

एएनआई से बात करते हुए, पंकज कुमार सिंह ने कहा, “दिवाली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है; रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. 145 विशेष पूजा ट्रेनें अधिसूचित की गई हैं, जिनमें से 95 पूर्वोत्तर रेलवे से शुरू हो रही हैं. पिछले 24 घंटों में दिवाली के दौरान लगभग 2 लाख यात्री यहां आए.” उन्होंने आगे कहा कि रेलवे यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है.

उन्होंने आगे कहा, “ये ट्रेनें छठ के बाद सभी यात्रियों के लौटने तक लगातार चलती रहेंगी. मुख्य रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन योजनाएं लागू की गई हैं, जहां यात्री आवास क्षेत्र स्थापित किए गए हैं. यात्री आवास क्षेत्रों में अतिरिक्त लाइटिंग, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आरओ सुविधा जैसी सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं. सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है.”

चलाई गईं 44 जोड़ी विशेष ट्रेनें

इससे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की थी जिसके तहत मुंबई, पुणे, हावड़ा और बिहार के आसपास के क्षेत्रों जैसे उच्च मांग वाले स्टेशनों के लिए 44 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई गईं.

RPF की तैनाती

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने एएनआई को बताया कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच, स्वयंसेवक और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कर्मचारी तैनात किए गए हैं.

उन्होंने कहा, “दिवाली और छठ त्योहारों के लिए, उत्तर पश्चिम रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है. वर्तमान में, मुंबई, पुणे, हावड़ा और बिहार के आस-पास के क्षेत्रों जैसे उच्च मांग वाले स्टेशनों से 44 जोड़ी विशेष ट्रेनें चल रही हैं. हम और अधिक विशेष ट्रेनों की आवश्यकता का आकलन कर रहे हैं. अनुमति मिलने पर हम अतिरिक्त ट्रेनें चला सकते हैं. इसके अतिरिक्त हमने लगभग 60 नियमित ट्रेनों में 174 कोच जोड़े हैं जो वर्तमान में चल रही हैं. हम जयपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के लिए होल्डिंग एरिया की व्यवस्था कर रहे हैं.”

भारतीय रेलवे ने रेलवे संचालन से संबंधित ‘भ्रामक’ वीडियो साझा करने वाले सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. रेलवे ने एक बयान में कहा कि इस त्योहारी सीज़न के दौरान कुछ सोशल मीडिया हैंडल पुराने या भ्रामक वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिससे यात्रियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है.

रेलवे प्रशासन ने बताया कि ऐसे 20 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखने के लिए 24×7 सोशल मीडिया निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है.

रेलवे ने की ये अपील

रेलवे ने सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे बिना तथ्यों की पुष्टि किए स्टेशनों पर भीड़ या अन्य घटनाओं के वीडियो साझा न करें. यात्रियों से अनुरोध है कि वे प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल रेलवे की आधिकारिक सूचनाओं और रेल मंत्रालय के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल, जैसे @RailMinIndia, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, पर ही भरोसा करें.

