दिनभर तपिश, शाम को झमाझम बारिश… नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, लोगों ने ली राहत की सांस; जानें अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

Noida Weather Update 29 June 2026: नोएडा और आसपास के इलाकों में सोमवार शाम हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी. दिनभर तेज धूप और उमस से परेशान लोगों ने जैसे ही बारिश शुरू हुई, मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण सुहावना हो गया.

पिछले कई दिनों से नोएडा के लोग तेज गर्मी और उमस का सामना कर रहे थे. सोमवार को दिनभर धूप निकलने के बाद शाम होते-होते आसमान में घने बादल छा गए और कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई. इससे सड़कों पर पानी भर गया, लेकिन लोगों ने राहत की सांस ली. बारिश के बाद ठंडी हवाएं भी चलीं, जिससे मौसम पहले की तुलना में काफी आरामदायक हो गया.

गर्मी से मिली राहत

लगातार पड़ रही गर्मी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था. बारिश के बाद मौसम में ठंडक महसूस की गई और तापमान में भी गिरावट आई. शाम के समय पार्कों, बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई. मौसम सुहावना होने से लोगों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी.

मानसून कब देगा दस्तक?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अब तेज होने लगी हैं. नोएडा और एनसीआर में अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून जल्द ही पूरे क्षेत्र में सक्रिय हो जाएगा, जिससे गर्मी से और राहत मिलेगी.

अगले कुछ दिनों का मौसम