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UP Crime:शादी से इनकार पर प्रेमी बना हैवान,गर्लफ्रेंड के परिवार को चाकुओं से गोदा; मां की मौत

UP Crime: पुलिस के मुताबिक बिहार के छपरा का रहने वाला सुरेंद्र शर्मा और उसका परिवार हरौला गांव के B ब्लॉक में किराए पर रहता है. परिवार में उसकी पत्नी संजू देवी और बेटियां ज्योति और जूली हैं. बताया जा रहा है कि बरेली का रहने वाला हरिराम यादव का ज्योति से अफेयर चल रहा था. आरोपी उस पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन परिवार ने रिश्ते से इनकार कर दिया था.

By: Divyanshi Singh | Published: May 24, 2026 3:02:52 PM IST

नोएडा में आशिक की सनक
नोएडा में आशिक की सनक


UP Crime: उत्तर प्रदेश के नोएडा के हरौला गांव में शनिवार देर रात लव अफेयर से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई. शादी से मना करने पर गुस्साए एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी दो बेटियां और पति गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना से इलाके में दहशत फैल गई.

पुलिस के मुताबिक बिहार के छपरा का रहने वाला सुरेंद्र शर्मा और उसका परिवार हरौला गांव के B ब्लॉक में किराए पर रहता है. परिवार में उसकी पत्नी संजू देवी और बेटियां ज्योति और जूली हैं. बताया जा रहा है कि बरेली का रहने वाला हरिराम यादव का ज्योति से अफेयर चल रहा था. आरोपी उस पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन परिवार ने रिश्ते से इनकार कर दिया था.

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शनिवार देर रात परिवार घर की पहली मंजिल की छत पर सो रहा था, तभी आरोपी चाकू लेकर पहुंचा और परिवार पर हमला कर दिया. 40 साल की संजू देवी पर कई बार चाकू से वार किया गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई. ज्योति के सीने में चाकू लगा. हमले में उसकी बहन जूली के पैर में गंभीर चोट आई, जबकि उसके पिता सुरेंद्र शर्मा भी घायल हो गए. चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था.

पहले भी कर चुका था मारपीट

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी हरि राम काफी समय से ज्योति पर शादी का दबाव बना रहा था. बताया जा रहा है कि ज्योति की पहले एक आदमी से सगाई हो चुकी थी, लेकिन आरोपी ने वह शादी तोड़ दी थी. पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी अक्सर ज्योति से झगड़ा करता था और मारपीट करता था. परिवार ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि वह पहले पीड़ित परिवार के बगल में रहता था. कुछ समय पहले, उसने अचानक कमरे बदल लिए और अपने कमरे से ज़्यादातर सामान निकाल लिया.

200 लोगों में दहशत का माहौल

जिस चार मंजिला बिल्डिंग में यह घटना हुई, उसमें लगभग 200 लोग रहते हैं. घटना के बाद पूरी बिल्डिंग में डर और दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वह कई मामलों में जेल जा चुका है. नोएडा की एडिशनल DCP मनीषा सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में लव अफेयर और शादी से मना करने का मामला सामने आया है. आरोपियों को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है. आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज भी चेक की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

Tags: UP Crime
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