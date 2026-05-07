15 जून से नोएडा एयरपोर्ट से शुरू होंगी उड़ानें, ऐसे बुक करें टिकट; जानें किन शहरों के लिए मिलेगी फ्लाइट सेवा

Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है. जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग आज शाम से शुरू होगी, पहली फ़्लाइट 15 जून से शुरू होने वाली है. एयरपोर्ट को एयरलाइन और ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म पर DXN इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहचान मिलेगी.

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुताबिक, सिविल एविएशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से एयरड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंज़ूरी मिलने के बाद, ऑफ़िशियल फ़्लाइट ऑपरेशन की तारीख 15 जून तय की गई है. पहली फ़्लाइट नोएडा और लखनऊ के बीच चलेगी.

इंडिगो एयरलाइंस शुरू करेगी

शुरुआती दौर में इंडिगो एयरलाइंस ऑपरेशन शुरू करेगी, उसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी दूसरी एयरलाइंस भी काम करेंगी. खबर है कि यमुना अथॉरिटी की हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग में 17 शहरों के लिए फ़्लाइट्स चलाने का प्रस्ताव रखा गया था. एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स शुरू होने से 30 दिन पहले टिकट बुकिंग शुरू हो जाती है, इसलिए आज शाम से टिकट की बिक्री शुरू होने की उम्मीद है. यात्री एयरलाइन की ऑफ़िशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ऑथराइज़्ड ट्रैवल पोर्टल के ज़रिए टिकट बुक कर सकेंगे.

DXN कोड से होगी एयरपोर्ट की पहचान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहचान DXN कोड से होगी. यह कोड पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म और फ्लाइट सर्च इंजन पर दिख रहा है. अब टिकट बुकिंग शुरू होने से यह कोड यात्रियों के लिए और भी ज़रूरी हो जाएगा. एयरपोर्ट बनाने का पहला फेज़ लगभग 1334 हेक्टेयर में फैला था, जिसमें 3900 मीटर लंबा रनवे, एक मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग, एक ATC टावर और एक कार्गो हब शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को इसका उद्घाटन किया था.

बस सर्विस भी शुरू करने की तैयारी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होने की उम्मीद है. इसका सीधा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और आसपास के राज्यों के यात्रियों को मिलेगा. एयरपोर्ट ऑपरेशन के साथ-साथ बस सर्विस भी शुरू की जाएंगी. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए बसें चलाने की तैयारी चल रही है. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंचाने के लिए अपने रूट की प्लानिंग शुरू कर दी है. अधिकारियों का मानना ​​है कि एयरपोर्ट खुलने से इलाके में रोज़गार के नए मौके बनेंगे. होटल, ट्रैवल, टैक्सी, लॉजिस्टिक्स और बिज़नेस से जुड़े सेक्टर को फ़ायदा होने की उम्मीद है. आने वाले समय में यह एयरपोर्ट उत्तर भारत का एक बड़ा एविएशन हब बन सकता है.