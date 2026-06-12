Noida City Buses: नोएडा में आज से शुरू हुई 11 नई बसें, जानें किन रूटों पर चलेंगी और कितना देना होगा किराया?

Noida City Buses: गौतमबुद्ध नगर के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ से वर्चुअल माध्यम के जरिए नोएडा सिटी बस सेवा की नई शुरुआत करेंगे. इस पहल के तहत 11 मॉडर्न सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. इन बसों के संचालन से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी.

नई सिटी बसों को मॉडर्न सुविधाओं से लैस किया गया है. हर बस में 41 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी. सफर के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट भी उपलब्ध कराए गए हैं.

10 की जगह अब 11 बसों को मिली मंजूरी

शुरुआती योजना के तहत केवल 10 बसों के संचालन की तैयारी की जा रही थी, लेकिन बाद में एक और बस को भी मंजूरी मिल गई. इनमें से कुछ बसों को नोएडा से जेवर एयरपोर्ट के बीच प्रस्तावित रूट पर चलाया जाएगा.

शिल्प हाट में होगा उद्घाटन समारोह

नोएडा सेक्टर-33ए स्थित शिल्प हाट में आयोजित होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे. कार्यक्रम में सांसद डॉ. महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश सहित भाजपा और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.

चार मेन रूटों पर दौड़ेंगी बसें

नई सिटी बस सेवा को चार मेन मार्गों पर चलाया जाएगा.

रूट-1: बॉटेनिकल गार्डन, सिटी सेंटर, होशियारपुर होते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक मूर्ति तक.

रूट-2: बॉटेनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, परी चौक, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, दनकौर होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक.

रूट-3: बॉटेनिकल गार्डन से अगाहपुर, बरौला, सेक्टर-50 मेट्रो स्टेशन, फेज-2 और सूरजपुर तक.

रूट-4: बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-52, सेक्टर-62, प्रताप विहार होते हुए आरआरटीएस स्टेशन तक.

कितना होगा किराया?

बस सेवा शुरू होने से ठीक पहले किराया संरचना में बदलाव किया गया है. पहले न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये तय किया गया था. संशोधित व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 50 रुपये तक किराया देना होगा.