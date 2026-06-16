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Cough Syrup: अब इस एक चीज के बिना नहीं मिलेगी कफ सीरफ, केंद्र सरकार ने जारी किया फैसला

Cough Syrup: अक्सर जब लोगों को खांसी होती है तो वो मेडिकल स्टोर से खांसी की सिरप ले लेते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास ये एक चीज नहीं है तो आपको सिरप नहीं मिलेगा. आइए जानते हैं कि वो क्या है-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 16, 2026 3:19:28 PM IST

Cough Syrup: अब इस एक चीज के बिना नहीं मिलेगी कफ सीरफ, केंद्र सरकार ने जारी किया फैसला


Cough Syrup: कफ सिरप समेत सभी तरह की मेडिसिनल सिरप की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है. ड्रग्स रूल्स, 1945 में किए गए नए संशोधन के बाद अब सिरप खरीदने के लिए कस्टमरों को फार्मेसी पर डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची दिखानी होगी.

सरकार का ये फैसला उन घटनाओं के बाद आया है, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में खराब क्वालिटी वाली कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की खबरें सामने आई थीं. इन मामलों ने लिक्विड दवाओं की क्वालिटी, बनाने का तरीका और बिक्री व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे. इसके बाद सिरप की निगरानी और कंट्रोल को मजबूत करने की मांग लगातार उठ रही थी.

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 9 जून 2026 को जारी हुआ नया नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया. ये फैसला दिसंबर 2025 में जारी किए गए ड्राफ्ट प्रस्ताव पर जनता और संबंधित पक्षों से मिली प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के बाद लिया गया है

इस संशोधन के तहत ड्रग्स रूल्स, 1945 की ‘शेड्यूल K’ में बदलाव किया गया है. इसमें दवाओं की कैटेगरी से सिरप शब्द को हटा दिया गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब सिरप को पहले की तरह ओवर-द-काउंटर दवा के रूप में आसानी से नहीं खरीदा जा सकेगा.

 क्या बदला है नए नियम में?

सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नियमों में संशोधन किया है. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस बदलाव को ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026’ कहा जाएगा और ये आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा. संशोधन के तहत शेड्यूल K में ‘क्लास ऑफ ड्रग्स’ के अंतर्गत सातवें आइटम में मौजूद ‘सिरप’ शब्द को हटाया गया है.

 कस्टमरों पर पड़ेगा सीधा असर

नए नियम लागू होने के बाद आम लोग कफ सिरप और अन्य दवा वाले सिरप सीधे मेडिकल स्टोर से बिना पर्ची के नहीं खरीद पाएंगे. अब ऐसी दवाओं के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा.

इस बदलाव से उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, जो सामान्य खांसी-जुकाम के लिए भी बिना डॉक्टर की सलाह के सिरप खरीद लेते थे. फार्मेसी संचालकों को भी अब बिक्री के दौरान नए नियमों का पालन करना होगा.

  

Tags: cough syrup banCough Syrup New Rulecough syrup prescription rule IndiaIndia health ministry
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