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न सोना, न निजी गाड़ी… गुरुग्राम में फ्लैट, करोड़ों की मालकिन हैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष

Alka Lamba Net Worth: महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के पास न तो सोना है और न ही उनके पास कोई गाड़ी है. हालांकि उनके पास गुरुग्राम में लाखों की कीमत का फ्लैट है. इसके साथ ही वे 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की मालकिन हैं.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 25, 2026 5:30:36 PM IST

अलका लांबा नेटवर्थ
अलका लांबा नेटवर्थ


Alka Lamba Net Worth: महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ा झटका लगा है. जुलाई 2024 में अलका लांबा के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया गया था. जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था. इस मामले में अलका लांबा को दोषी  ठहराया गया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी मानते हुए दोषी ठहराते हुए कहा कि इस मामले में 5 जून को अलका लांबा की सजा को लेकर बहस होनी है. उनके ऊपर सरकारी कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की करने, काम में परेशानी बनने और कानूनी आदेश को न मानने के साथ ही सार्वजनिक रास्ता रोकने का आरोप लगा है. इसी बीच अलका लांबा की नेटवर्थ भी चर्चा में है.

गुरुग्राम और दिल्ली में ये संपत्ति

हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अलका लांबा ने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. हालांकि आतिशी ने उस सीट से जीत हासिल की. उन्होंने चुनाव के दौरान अपना नामांकन दाखिल करते हुए बताया कि उनके पास 3.41 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है. उन्होंने हलफनामे में कहा कि उनके पास गुरुग्राम में एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपये से ज्यादा है. ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है. वहीं दक्षिण दिल्ली में उनके पास दो करोड़ रुपये की कीमत वाला एक रेजिडेंशियल फ्लैट भी है.

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2020 से 2026 के बीच बढ़े फाइनेंशियल एसेट्स

वहीं अलका लांबा के पास 61.12 लाख रुपये की चल संपत्ति है. बीते विधानसभा चुनाव यानी 2020 में हुए चुनाव से 2026 विधानसभा चुनाव के बीच उनके फाइनेंशियल एसेट्स में 20.12 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है. जानकारी के अनुसार, उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनकी आय 5.35 लाख रुपये हुआ करती थी. 2023-24 में उनकी आय 8.91 लाख रुपये रही. वहीं 2024-25 में उनकी आय 8.28 लाख रुपये हो गई.

कहां से होती है कमाई?

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कंसल्टेंसी चलाती हैं, जिसके जरिए उनकी आय होती है. उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पास सोने का कोई आभूषण नहीं है. न ही उनके पास दोपहिया या चौपहिया किसी तरह का वाहन है. इस तरह उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति है.

ये भी पढ़ें: बच्चों समेत नहर में कूदे मां-बाप, तेज बहाव में बह गए तीन मासूम, दिल झकझोर देगा मामला

Tags: Alka Lamba
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