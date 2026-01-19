BJP Presidents List: नितिन नबीन बनेंगे बीजेपी के अगले अध्यक्ष, यहां देखें 1980 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों की लिस्ट

BJP President List: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे जो 1980 से 1986 तक इस पद पर रहे. वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है. BJP की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में कुल 4120 विधायकों में से BJP के पास 1316 विधायक हैं. वर्तमान में, देश में BJP के 11 मुख्यमंत्री हैं.

2019 तक, BJP राष्ट्रीय संसद में प्रतिनिधित्व (303 सीटें) के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. BJP को प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) का आधिकारिक गठन 6 अप्रैल, 1980 (39 साल पहले) को हुआ था. BJP के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, भैरों सिंह शेखावत और एल. के. आडवाणी थे. BJP जनसंघ से निकली है, जिसका गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था. जनसंघ का चुनाव चिन्ह “दीपक” हुआ करता था.

जनसंघ ने 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीतीं और उसका वोट शेयर 3% था. विजेताओं की सूची है;

लोकसभा सदस्यों के नाम निर्वाचन क्षेत्र

1. श्री दुर्गा चरण बनर्जी, मिदनापुर झारग्राम-एसटी (पश्चिम बंगाल)

2. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कलकत्ता दक्षिण पूर्व (पश्चिम बंगाल)

3. श्री उमाशंकर मुलजीभाई त्रिवेदी, चित्तौड़ (राजस्थान)

जनसंघ 1977 में कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनी. जनता पार्टी 1980 में भंग हो गई और इसके सदस्यों ने BJP बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया. तब से अब तक 10 लोग पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची है;

1. अटल बिहारी वाजपेयी (1980–1986)

भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने PM के तौर पर पूरा कार्यकाल पूरा किया.

2. एल. के. आडवाणी (1986–1991)

BJP के 3 बार अध्यक्ष रहे.

3. मुरली मनोहर जोशी (1991–1993)

उनके अध्यक्ष रहते हुए, BJP पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनी.

एल. के. आडवाणी (दूसरा कार्यकाल) (1993–1998)

गांधीनगर से 6 बार लोकसभा सांसद.

4. कुशाभाऊ ठाकरे (1998–2000)

ठाकरे का जन्म धार, मध्य प्रदेश में एक चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था.

5. बंगारू लक्ष्मण (2000–2001)

2000 में BJP के पहले दलित अध्यक्ष.

6. जना कृष्णमूर्ति (2001–2002)

कृष्णमूर्ति कामराज के बाद भारत में किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करने वाले तमिलनाडु के दूसरे व्यक्ति थे.

7. वेंकैया नायडू (2002–2004)

2017 से भारत के उपराष्ट्रपति.

एल. के. आडवाणी (तीसरा कार्यकाल) (2004–2005)

2014 में वह गांधी नगर से सबसे उम्रदराज लोकसभा सांसद थे.

8. राजनाथ सिंह (2005–2009)

2009 के भारतीय आम चुनाव में NDA के हारने के बाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया.

9. नितिन गडकरी (2009–2013)

गडकरी 2009 में BJP के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने.

राजनाथ सिंह (दूसरा कार्यकाल) (2013–2014)

सिंह ने 2014 में गृह मंत्री का पद संभालने के लिए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया.

10. अमित शाह

2014 से 2020 (2 कार्यकाल)

BJP के प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार. अब देश के गृह मंत्री.

11. जगत प्रकाश नड्डा (जनवरी 2020—)