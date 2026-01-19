Nitin Nabin: कहां से शुरू हुआ नितिन नबीन का राजनीतिक सफर? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक की राह की 10 खास बातें

Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी (BJP) को छह साल बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है. BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार (19 जनवरी) को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है. BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए पार्टी के लगभग सभी मुख्यमंत्री प्रदेश यूनिट के प्रमुख और दूसरे बड़े नेता दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद थे. नितिन नबीन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में BJP हेडक्वार्टर में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है.

