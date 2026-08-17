Home > देश > Nitin Nabin New Team: स्मृति ईरानी से वसुंधरा राजे सिंधिया तक…बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में किन बड़े चेहरों को मिली जगह?

Nitin Nabin New Team: स्मृति ईरानी से वसुंधरा राजे सिंधिया तक…बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में किन बड़े चेहरों को मिली जगह?

Nitin Nabin New Team: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का एलान किया गया है. जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, एक संगठन मंत्री, 15 राष्ट्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को शामिल किया गया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 17, 2026 5:18:13 PM IST

नितिन नवीन की नई टीम का एलान
नितिन नवीन की नई टीम का एलान


Nitin Nabin New Team: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का एलान किया है. जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री को शामिल किया है. इसके अलावा, एक संगठन महामंत्री, 15 राष्ट्रीय मंत्री (सचिव) और एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को शामिल किया गया है. बीजेपी अध्यक्ष की इस टीम में अधिकतम 38 सदस्यों को जगह दी गई है.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की इस टीम में स्मृति ईरानी को महासचिव और वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

You Might Be Interested In

उपाध्यक्ष कौन-कौन बने?

वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा शर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रो. एम. नागराज, प्रो. तारिक मंसूर और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा, अगर बात करें तो बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बनाए गए हैं. वहीं शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) बनाया गया है.

राष्ट्रीय महामंत्री कौन?

विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बिप्लब कुमार देब, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं.



यह भी पढ़ें – Farmer Protest: ग्रेटर नोएडा में किसानों का फिर हल्लाबोल, 100 से ज्यादा हिरासत में, आखिर क्या है 10% प्लॉट का मामला?

राष्ट्रीय मंत्री कौन?

कविता पाटीदार, के. सुरेंद्रन, भोला सिंह,डॉ. प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वरभाई पटेल, डॉ. संदीप पाठक, फांग्नोन कोन्यक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉ. एम. वेंकटेशन, मनोज टिग्गा, सिद्धार्थ शंभु, डॉ. स्वदेश सिंह, मृगांका देव बर्मन, रोहन गुप्ता और जय प्रकाश को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है.

पीयूष गोयल को मिली राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी

पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है. तरुण चुघ को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, महेंद्र पांडेय को कार्यालय मंत्री, संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट संयोजक, राजीव बब्बर को नॉर्थ ईस्ट सह संयोजक, विष्णु दत्त शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, रितुराज सिन्हा और विष्ण वर्धन रेड्डी को प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक बनाया गया है.

अनिल बलूनी को बनाया गया मीडिया संयोजक

अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक बनाया गया है. वहीं उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को मीडिया सह संयोजक बनाया गया है. दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है. वहीं प्रीति गांदी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है.

कुवंर बासित अली को बनाया अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष

हेमांग जोशी को युवा मोर्चा, रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा, अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा, शिवेश कुमार राम को एससी मोर्चा, मन्नालाल रावत को एसटी मोर्चा, कुवंर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है.

यह भी पढ़ें – 22 मौत की सज़ा, 10 केस, 4 महीने : कौन हैं जज रवि कुमार दिवाकर? सीएम योगी की कर चुके हैं तारीफ

Tags: BJPhome-hero-pos-1nitin nabin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
Nitin Nabin New Team: स्मृति ईरानी से वसुंधरा राजे सिंधिया तक…बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में किन बड़े चेहरों को मिली जगह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nitin Nabin New Team: स्मृति ईरानी से वसुंधरा राजे सिंधिया तक…बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में किन बड़े चेहरों को मिली जगह?
Nitin Nabin New Team: स्मृति ईरानी से वसुंधरा राजे सिंधिया तक…बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में किन बड़े चेहरों को मिली जगह?
Nitin Nabin New Team: स्मृति ईरानी से वसुंधरा राजे सिंधिया तक…बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में किन बड़े चेहरों को मिली जगह?
Nitin Nabin New Team: स्मृति ईरानी से वसुंधरा राजे सिंधिया तक…बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में किन बड़े चेहरों को मिली जगह?